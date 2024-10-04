Цена нефти Brent превысила $78 впервые с августа
Котировки декабрьских фьючерсов на сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:31 мск составили $78,22, следует из данных биржи.
Цена преодолевает отметку в $78 впервые с 30 августа. Контракт на сорт нефти WTI с поставкой в ноябре в 10:21 мск подорожал на 0,35% до $73,97 за баррель. О подорожании нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке сообщалось 2 октября. К 18:50 мск декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3 (4,06%) до $76,83 за баррель.
1 октября Иран направил сотни ракет в сторону Израиля из-за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Трейдеры ожидают ответа Израиля после окончания еврейского праздника Рош ха-Шана, Тель-Авив уже пообещал нанести ответный удар.
3 октября президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел 1 октября.