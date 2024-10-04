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Цена нефти Brent превысила $78 впервые с августа

Ведомости

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:31 мск составили $78,22, следует из данных биржи.

Цена преодолевает отметку в $78 впервые с 30 августа. Контракт на сорт нефти WTI с поставкой в ноябре в 10:21 мск подорожал на 0,35% до $73,97 за баррель. О подорожании нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке сообщалось 2 октября. К 18:50 мск декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3 (4,06%) до $76,83 за баррель.

1 октября Иран направил сотни ракет в сторону Израиля из-за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Трейдеры ожидают ответа Израиля после окончания еврейского праздника Рош ха-Шана, Тель-Авив уже пообещал нанести ответный удар.

3 октября президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел 1 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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