Цена нефти Brent превысила $78 впервые с августа

Цена преодолевает отметку в $78 впервые с 30 августа. Контракт на сорт нефти WTI с поставкой в ноябре в 10:21 мск подорожал на 0,35% до $73,97 за баррель. О подорожании нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке сообщалось 2 октября. К 18:50 мск декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3 (4,06%) до $76,83 за баррель.