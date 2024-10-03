Нефть Brent подорожала на 4% на фоне эскалации на Ближнем Востоке
К 18:50 мск декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3 (4,06%), до $76,83 за баррель. 2 октября стоимость Brent составляла $74,29 за баррель.
1 октября Иран направил сотни ракет в сторону Израиля из-за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Трейдеры ожидают ответа Израиля после окончания еврейского праздника Рок ха-Шана, Тель-Авив уже пообещал нанести ответный удар.
Ранее 3 октября президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел 1 октября.