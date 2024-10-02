CNN: США не пытаются убедить Израиль воздержаться от ответных ударов по Ирану
Официальные лица США в частном порядке не пытаются убедить Израиль воздержаться от ответных мер против Ирана после его ракетной атаки 1 октября, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
Представитель администрации Джо Байдена заявил: «Никто не говорит не отвечать. Никто не говорит "одержать победу"». При этом администрация Байдена считает маловероятным в настоящее время, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана.
Другой представитель администрации президента США рассказал, что Израиль до сих пор не принял решения в связи с праздником Рош ха-Шана.
Ранее сообщалось, что Байден и G7 выступают с осуждением ударов Израиля по ядерным объектам Ирана.
1 октября Иран совершил ракетный обстрел Израиля сотнями ракет. Это назвали ответным ударом на убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.