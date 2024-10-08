В «Авито» заявили о возможности бронирования отелей
Сервис «Авито путешествия» запустил возможность бронирования номеров в более чем 13 000 отелей по всей России, сообщил представитель компании. Прежде сервис предоставлял возможность выбора частной недвижимости для краткосрочного проживания. Забронировать номер на платформе можно в том числе в таких отелях, как «Националь», «Хилтон Ленинградская», Moscow Marriott Imperial Plaza, «Метрополь», «Сафмар Аврора Люкс» (бывший «Мариотт Ройал Аврора»), The Carlton, Moscow (бывший Ritz-Carlton), говорится в сообщении.
Оплата гостиничного номера происходит посредством сервиса «Авито». На платформе также предусмотрена возможность отмены бронирования. Сервис «Авито путешествия» был запущен в апреле 2024 г. По данным сервиса, на сегодняшний день около 55% пользователей платформы при поиске жилья готовы рассматривать как квартиры, так и гостиницы. За последний год число арендодателей на платформе выросло на 20%, отметил руководитель направления «Авито путешествия» Артем Кромочкин.
В конце сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что число туристических поездок по России выросло по итогам января – августа на 11,4% в годовом выражении – 58,5 млн. Причем количество туристических поездок в июле и августе стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 млн ежемесячно. В 2023 г. внутренний турпоток в России стал рекордным и составил более 75 млн человек, говорил Чернышенко в январе. Российский союз туриндустрии отмечал, что этот показатель в 2022 г. равнялся 68,5 млн человек (в 2021 г. – 62 млн человек, как и в доковидном 2019 г.).
5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что развитие внутреннего туризма стало «беспроигрышной револьверной операцией», где одна сфера тянет за собой другие. Глава государства положительно оценил тот факт, что граждане стали чаще ориентироваться на внутренние туристические возможности России. «Оставаться в стране своего языка, своей культуры, не сталкиваться с проблемами пересечения госграниц, таможни... получить удовольствие от общения с природой, с нашей историей, с традициями и так далее. Очень интересно, это захватывает просто», – отметил Путин (цитата по ТАСС).