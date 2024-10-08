В «Авито» заявили о возможности бронирования отелей

В конце сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что число туристических поездок по России выросло по итогам января – августа на 11,4% в годовом выражении – 58,5 млн. Причем количество туристических поездок в июле и августе стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 млн ежемесячно. В 2023 г. внутренний турпоток в России стал рекордным и составил более 75 млн человек, говорил Чернышенко в январе. Российский союз туриндустрии отмечал, что этот показатель в 2022 г. равнялся 68,5 млн человек (в 2021 г. – 62 млн человек, как и в доковидном 2019 г.).