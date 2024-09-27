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Число турпоездок по России с начала года выросло на 11,4%

Ведомости

Власти отмечают рост показателей внутреннего туризма – за январь-август было совершено около 58,5 млн турпоездок по России, на 11,4% больше прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводятся на сайте правительства.

Количество туристических поездок в июле и августе стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 млн ежемесячно. По итогам года ожидается, что число турпоездок по стране составит рекордный 91 млн.

«Сегодня в России туристическая сфера объединяет более 200 000 компаний, в которых трудятся свыше 1 млн человек. Создавать новые курорты, точки притяжения и делать путешествия по стране безопаснее, доступнее и комфортнее помогает нацпроект “Туризм и индустрия гостеприимства”», – сказал Чернышенко.

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что инвестиции в туристическую отрасль по итогам 2023 г. превысили 800 млрд руб., а за первое полугодие 2024 г. объем инвестиций составил 377 млрд руб., что на 64% превышает показатели прошлого года.

В 2023 г. внутренний турпоток в России стал рекордным и составил более 75 млн человек, говорил Чернышенко в январе. Российский союз туриндустрии отмечал, что этот показатель в 2022 г. равнялся 68,5 млн человек (в 2021 г. – 62 млн человек, как и в доковидном 2019 г.).

27 июня «Ведомости» со ссылкой на материалы к стратегической сессии правительства по туризму писали, что совокупные расходы на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2025–2030 гг. могут составить 3,56 трлн руб. в базовом сценарии. Из федерального бюджета на эти цели предлагается выделить 501,1 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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