Число турпоездок по России с начала года выросло на 11,4%
Власти отмечают рост показателей внутреннего туризма – за январь-август было совершено около 58,5 млн турпоездок по России, на 11,4% больше прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводятся на сайте правительства.
Количество туристических поездок в июле и августе стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 млн ежемесячно. По итогам года ожидается, что число турпоездок по стране составит рекордный 91 млн.
«Сегодня в России туристическая сфера объединяет более 200 000 компаний, в которых трудятся свыше 1 млн человек. Создавать новые курорты, точки притяжения и делать путешествия по стране безопаснее, доступнее и комфортнее помогает нацпроект “Туризм и индустрия гостеприимства”», – сказал Чернышенко.
Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что инвестиции в туристическую отрасль по итогам 2023 г. превысили 800 млрд руб., а за первое полугодие 2024 г. объем инвестиций составил 377 млрд руб., что на 64% превышает показатели прошлого года.
В 2023 г. внутренний турпоток в России стал рекордным и составил более 75 млн человек, говорил Чернышенко в январе. Российский союз туриндустрии отмечал, что этот показатель в 2022 г. равнялся 68,5 млн человек (в 2021 г. – 62 млн человек, как и в доковидном 2019 г.).
27 июня «Ведомости» со ссылкой на материалы к стратегической сессии правительства по туризму писали, что совокупные расходы на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2025–2030 гг. могут составить 3,56 трлн руб. в базовом сценарии. Из федерального бюджета на эти цели предлагается выделить 501,1 млрд руб.