Число турпоездок по России с начала года выросло на 11,4%

В 2023 г. внутренний турпоток в России стал рекордным и составил более 75 млн человек, говорил Чернышенко в январе. Российский союз туриндустрии отмечал, что этот показатель в 2022 г. равнялся 68,5 млн человек (в 2021 г. – 62 млн человек, как и в доковидном 2019 г.).