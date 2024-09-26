В России стали больше инвестировать в туризм

В России стали больше инвестировать в туризмЭтому способствуют меры господдержки и рост спроса на поездки по стране у населения
Объем государственных и частных вложений в туристическую отрасль России в первом полугодии 2024 г. вырос на 65% к тому же периоду прошлого года до 377 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минэкономразвития.
Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 800 млрд руб. – на треть больше, чем в 2022 г.
Меры поддержки в рамках нацпроектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Малое и среднее предпринимательство» способствуют строительству номерного фонда, пояснил представитель ведомства. В качестве примера высокого неудовлетворенного спроса он привел Дагестан, где сейчас наблюдается дефицит гостиничных номеров. Там активно поддерживаются проекты по программе субсидирования строительства модульных гостиниц – объем инвестиций в реализацию 10 проектов в этом году составил более 570 млн руб., отметил собеседник.