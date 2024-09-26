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В России стали больше инвестировать в туризм

Этому способствуют меры господдержки и рост спроса на поездки по стране у населения
Денис Кузнецов
Freepik

Объем государственных и частных вложений в туристическую отрасль России в первом полугодии 2024 г. вырос на 65% к тому же периоду прошлого года до 377 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минэкономразвития.

Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 800 млрд руб. – на треть больше, чем в 2022 г.

Меры поддержки в рамках нацпроектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Малое и среднее предпринимательство» способствуют строительству номерного фонда, пояснил представитель ведомства. В качестве примера высокого неудовлетворенного спроса он привел Дагестан, где сейчас наблюдается дефицит гостиничных номеров. Там активно поддерживаются проекты по программе субсидирования строительства модульных гостиниц – объем инвестиций в реализацию 10 проектов в этом году составил более 570 млн руб., отметил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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