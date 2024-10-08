Forbes: РСПП попросит признать зависшие из-за санкций долги безнадежными

По действующему законодательству безнадежными признаются только те долги, которые нельзя взыскать из-за истечения исковой давности, банкротства контрагента и др. В то же время долги, которые невозможно вернуть из-за санкций, к безнадежным не относятся, а значит, бизнес не может уменьшить на них налогооблагаемую базу.