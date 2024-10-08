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Forbes: РСПП попросит признать зависшие из-за санкций долги безнадежными

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает признавать долги иностранных компаний перед российскими организациями безнадежными, если выплатить их невозможно из-за санкций. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо главы РСПП Александра Шохина на имя председателя правительства Михаила Мишустина, которое союз готовится отправить.

Согласно инициативе РСПП, Минфин должен будет внести в п.2 ст. 266 Налогового кодекса поправку о признании безнадежным долга, который иностранная компания не может выплатить из-за санкций. 

В письме Шохин обращает внимание, что иностранные организации из-за санкций не могут вернуть долги многим ведущим российским компаниям в разных отраслях промышленности. В частности, речь идет об оплаченных авансах за импортируемый товар.

В то же время, согласно анализу иностранного санкционного законодательства, взыскать эти долги через суд невозможно до окончания действия санкций. Из-за этой ситуации отечественные организации испытывают «существенные финансовые трудности» и несут убытки, говорится в письме.

По действующему законодательству безнадежными признаются только те долги, которые нельзя взыскать из-за истечения исковой давности, банкротства контрагента и др. В то же время долги, которые невозможно вернуть из-за санкций, к безнадежным не относятся, а значит, бизнес не может уменьшить на них налогооблагаемую базу.

После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что принятые ограничения нарушают международное право.

На фоне этого более 1000 иностранных компаний публично заявили о сокращении операций в России, следует из данных Йельского университета. При этом 213 зарубежных компаний продолжают бизнес в России в полном объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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