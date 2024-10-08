Forbes: РСПП попросит признать зависшие из-за санкций долги безнадежными
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает признавать долги иностранных компаний перед российскими организациями безнадежными, если выплатить их невозможно из-за санкций. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо главы РСПП Александра Шохина на имя председателя правительства Михаила Мишустина, которое союз готовится отправить.
Согласно инициативе РСПП, Минфин должен будет внести в п.2 ст. 266 Налогового кодекса поправку о признании безнадежным долга, который иностранная компания не может выплатить из-за санкций.
В письме Шохин обращает внимание, что иностранные организации из-за санкций не могут вернуть долги многим ведущим российским компаниям в разных отраслях промышленности. В частности, речь идет об оплаченных авансах за импортируемый товар.
В то же время, согласно анализу иностранного санкционного законодательства, взыскать эти долги через суд невозможно до окончания действия санкций. Из-за этой ситуации отечественные организации испытывают «существенные финансовые трудности» и несут убытки, говорится в письме.
По действующему законодательству безнадежными признаются только те долги, которые нельзя взыскать из-за истечения исковой давности, банкротства контрагента и др. В то же время долги, которые невозможно вернуть из-за санкций, к безнадежным не относятся, а значит, бизнес не может уменьшить на них налогооблагаемую базу.
После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что принятые ограничения нарушают международное право.
На фоне этого более 1000 иностранных компаний публично заявили о сокращении операций в России, следует из данных Йельского университета. При этом 213 зарубежных компаний продолжают бизнес в России в полном объеме.