Минфин США расширил санкции против российских угольщиков и металлургов

«Распадская» в первом полугодии увеличила объем добычи угля всех марок на 11% до 9,9 млн т, объем продаж при этом снизился на 4% до 7,1 млн т. Выручка компании по МСФО в январе – июне снизилась на 19% до $999 млн, показатель EBITDA – в два раза до $213 млн. Чистый убыток составил $99 млн против $314 млн чистой прибыли в январе – июне 2023 г.