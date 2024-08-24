Минфин США расширил санкции против российских угольщиков и металлургов

Минфин США расширил санкции против российских угольщиков и металлурговНовые ограничения могут затруднить экспорт крупных отечественных компаний
Минфин США включил в SDN List структуры Evraz, «Мечела» и «Норникеля». Новый список санкций опубликован 23 августа.
В частности, минфин включил в список структуры «Норникеля» – ГРК «Быстринское» (Быстринский ГОК) и Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина.
ГРК «Быстринское» – забайкальский дивизион «Норникеля», производящий медный и железорудный концентрат. Продукция в основном поставляется в Китай и на внутренний рынок. В первом полугодии компания произвела 35 543 т медного конкрета (+2% к показателю января – июня 2023 г.) и 1556 т железорудного концентрата (+8%). Выручка компании по МСФО в январе – июне выросла на 14% до $747 млн, показатель EBITDA – на 19% до $550 млн.
Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина владеет рядом сервисных предприятий металлургического холдинга. Также в список вошли сервисные «дочки» «Норникеля» – Таймырская топливная компания, «Норникель Спутник», «Норникель Сфера» и др. Ключевые производственные активы «Норникеля» на Таймыре под санкции не попали.
В обновленный SDN-list также вошли угольная компания «Распадская» (входит в Evraz), ее управляющая компания и дочерние предприятия («Южкузбассуголь», шахты Алардинская и Есаульская). Кроме того, санкции введены в отношении структур «Мечела» – «Мечел Майнинг», «Южный Кузбасс», Челябинский завод по производству коксохимической продукции («Мечел-Кокс») и Коршуновский ГОК. Сам «Мечел» попал под санкции США феврале 2024 г.
Включены в санкционный список и дочерние компании Evraz – «Евраз Качканарский ГОК», «Евраз НТМК», «Евраз Объединенный ЗСМК», «Евраз ванадий Тула», «Евраз Маркет» и «Евразхолдинг Финанс». Также были расширены формулировки санкций для ММК (компания была включена в SDN-list в августе 2022 г.). Всего в новый список попали порядка 400 физических и юридических лиц.
США ввели эмбарго на импорт угля из России с апреля 2022 г. В апреле 2024 г. страна запретила ввоз из России меди и никеля. Евросоюз (ЕС) запретил импорт российского угля с августа 2022 г. В 2022-2023 гг. ЕС также запретил импорт из России различной номенклатуры металлургической продукции, но на поставки цветных металлов санкции не распространяются.
Адресных ограничений против «Норникеля» с момента начала СВО на Украине страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям, не вводили. США в декабре 2022 г. одобрили персональные санкции против президента и крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина (через «Интеррос» контролирует 37% акций компании). В июне того года санкции против бизнесмена ввела Великобритания.
По словам главного стратега инвесткомпании «Вектор икс» Максима Худалова, новые санкции США существенно усложнят работу российских угольных компаний. На фоне падения цен на уголь экспорт станет еще менее рентабельным из-за использования сложных трейдинговых схем, полагает он.
«Мечел» и «Распадская» в основном производят металлургический (коксующийся) уголь. Как писали «Ведомости», в июне 2024 г. экспорт коксующегося угля из России, по данным Центра ценовых индексов, снизился до минимума с мая 2022 г. – 3,7 млн т (-18% к показателю июня прошлого года). В январе – июне поставки в годовом выражении снизились на 7% до 25 млн т.
«Распадская» в первом полугодии увеличила объем добычи угля всех марок на 11% до 9,9 млн т, объем продаж при этом снизился на 4% до 7,1 млн т. Выручка компании по МСФО в январе – июне снизилась на 19% до $999 млн, показатель EBITDA – в два раза до $213 млн. Чистый убыток составил $99 млн против $314 млн чистой прибыли в январе – июне 2023 г.
«Мечел» увеличил добычу угля в первом полугодии на 12% до 5,1 млн т. Выручка компании в январе – июне выросла на 6% до 206 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 18% до 32,8 млрд руб., чистый убыток вырос почти в пять раз до 16,7 млрд руб.
Американские санкции против металлургических предприятий могут замедлить их поставки полуфабрикатов на азиатские рынки из-за опасений вторичных санкций со стороны США, считает Худалов.
Новые санкционные ограничения направлены и на посредников экспорта российской сырьевой продукции, отмечает советник Verba Legal Марат Самарский. «США пытаются увеличить издержки для сектора путем введения новых и новых ограничений в отношении торговых домов и сети сбыта», – поясняет он.
Результатом нового пакета санкций Самарский называет заморозку счетов попавших под ограничения компаний. Также санкции приведут к опасениям вторичных ограничений для их контрагентов, добавляет он.
Иностранные потребители российской продукции начнут требовать больший размер скидок, соглашается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, прежде всего усложнится фрахт судов. «Может быть, появится теневой угольный флот. Направить выпавшие объемы угля на внутренний рынок невозможно», – считает эксперт.