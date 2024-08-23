США ввели санкции против разработчиков софта «Базальт» и Diasoft
Минфин США ввел новые санкции против российских IT-компаний, предприятий в сфере электроники и производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в сообщении американского ведомства 23 августа.
Среди попавших под новые ограничения IT-компаний оказались: создатель российской операционной системы «Базальт», корпорация цифровых решений «Галактика», производитель контрольно-кассовых аппаратов «Атол», АНО «Институт искусственного интеллекта», разработчики банковского софта Diasoft и «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), компании группы «Центр речевых технологий» (ЦРТ) по созданию систем в сфере биометрии, среди которых «ЦРТ Инновации» и «ЦРТ Софт», а также система по сбору и анализу соцсетей и медиа «Крибрум» российского предпринимателя Игоря Ашманова.
США также ввели очередной пакет антироссийских санкций в отношении компаний, связанных с созданием дронов. В число таких попали: «КТ – Беспилотные системы», которые занимаются производством бортового оборудования и целевых нагрузок для БПЛА, разработчик дронов для аэрофотосъемки, охраны и видеонаблюдения, поставщик микросхем и других электронных компонентов «КБ Восток», разработчик беспилотных авиационных комплексов «Аэрокон», разработчик автономных решений для квадрокоптеров «Дронопорт», поставщик комплектующих «ПТ-Электроник», производитель беспилотного грузового вертолета «КБ Русь», производитель беспилотников «Уралдронзавод» и др.