США ввели санкции против разработчиков софта «Базальт» и Diasoft

США также ввели очередной пакет антироссийских санкций в отношении компаний, связанных с созданием дронов. В число таких попали: «КТ – Беспилотные системы», которые занимаются производством бортового оборудования и целевых нагрузок для БПЛА, разработчик дронов для аэрофотосъемки, охраны и видеонаблюдения, поставщик микросхем и других электронных компонентов «КБ Восток», разработчик беспилотных авиационных комплексов «Аэрокон», разработчик автономных решений для квадрокоптеров «Дронопорт», поставщик комплектующих «ПТ-Электроник», производитель беспилотного грузового вертолета «КБ Русь», производитель беспилотников «Уралдронзавод» и др.