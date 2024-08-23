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США ввели санкции против разработчиков софта «Базальт» и Diasoft

Ведомости

Минфин США ввел новые санкции против российских IT-компаний, предприятий в сфере электроники и производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в сообщении американского ведомства 23 августа.

Среди попавших под новые ограничения IT-компаний оказались: создатель российской операционной системы «Базальт», корпорация цифровых решений «Галактика», производитель контрольно-кассовых аппаратов «Атол», АНО «Институт искусственного интеллекта», разработчики банковского софта Diasoft и «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), компании группы «Центр речевых технологий» (ЦРТ) по созданию систем в сфере биометрии, среди которых «ЦРТ Инновации» и «ЦРТ Софт», а также система по сбору и анализу соцсетей и медиа «Крибрум» российского предпринимателя Игоря Ашманова. 

США также ввели очередной пакет антироссийских санкций в отношении компаний, связанных с созданием дронов. В число таких попали: «КТ – Беспилотные системы», которые занимаются производством бортового оборудования и целевых нагрузок для БПЛА, разработчик дронов для аэрофотосъемки, охраны и видеонаблюдения, поставщик микросхем и других электронных компонентов «КБ Восток», разработчик беспилотных авиационных комплексов «Аэрокон», разработчик автономных решений для квадрокоптеров «Дронопорт», поставщик комплектующих «ПТ-Электроник», производитель беспилотного грузового вертолета «КБ Русь», производитель беспилотников «Уралдронзавод» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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