США ввели санкции против сына министра обороны России Белоусова

В начале августа США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют. 20 августа стало известно, что Мосбиржа планирует оспорить введенные против нее санкции США.