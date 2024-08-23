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США ввели санкции против сына министра обороны России Белоусова

Ведомости

Власти США включили в санкционный список сына министра обороны России Андрея Белоусова Павла, следует из реестра Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Павел Белоусов родился в 1994 г. Окончил «Вторую школу», учился в МГТУ им. Баумана.

23 августа OFAC включило в свой черный список (SDN–лист) 400 физических и юридических лиц из России. Под американские ограничения подпали 34 россиянина, «Элемент», «Распадская угольная компания», «Норильск Авиа», Novatek China, грузовая авиакомпания Air Bridge Cargo, «Атол» и др.

Последнее крупное обновление реестра OFAC произошло 12 июня. Минфин США включил в свой реестр Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро.

В начале августа США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют. 20 августа стало известно, что Мосбиржа планирует оспорить введенные против нее санкции США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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