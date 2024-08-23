США ввели санкции против сына министра обороны России Белоусова
Власти США включили в санкционный список сына министра обороны России Андрея Белоусова Павла, следует из реестра Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Павел Белоусов родился в 1994 г. Окончил «Вторую школу», учился в МГТУ им. Баумана.
23 августа OFAC включило в свой черный список (SDN–лист) 400 физических и юридических лиц из России. Под американские ограничения подпали 34 россиянина, «Элемент», «Распадская угольная компания», «Норильск Авиа», Novatek China, грузовая авиакомпания Air Bridge Cargo, «Атол» и др.
Последнее крупное обновление реестра OFAC произошло 12 июня. Минфин США включил в свой реестр Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро.
В начале августа США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют. 20 августа стало известно, что Мосбиржа планирует оспорить введенные против нее санкции США.