В Рыбном союзе исключили дефицит красной икры в России

В то же время в Рыбном союзе признали рост цен в среднем до 8000 руб. за 1 кг икры. По мнению Панина, на это в том числе повлияли сообщения о якобы нехватке улова, которые продвигают «недобросовестные участники рынка, желающие продать подороже». После Нового года цена на красную икру должна снизиться, но небольшой подъем снова возможен к Масленице, потому что к тому времени качественной икры может остаться уже немного, отметил он.