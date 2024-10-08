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В Рыбном союзе исключили дефицит красной икры в России

Ведомости

В России не будет дефицита красной икры, предложение этого продукта на рынке в 2024 г. превысит объем потребления. Об этом сообщил РБК председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», – подчеркнул он.

По оценке Панина, в этом году производство может составить 11 500 т. При этом потребление красной икры в России находится на уровне 15 000 т в год. Но недостатка продукта не ожидается, поскольку с прошлого года сохранились большие переходящие остатки замороженной икры, пояснил он. В 2023 г. было произведено 25 000 т икры.

В то же время в Рыбном союзе признали рост цен в среднем до 8000 руб. за 1 кг икры. По мнению Панина, на это в том числе повлияли сообщения о якобы нехватке улова, которые продвигают «недобросовестные участники рынка, желающие продать подороже». После Нового года цена на красную икру должна снизиться, но небольшой подъем снова возможен к Масленице, потому что к тому времени качественной икры может остаться уже немного, отметил он.

7 октября «Известия» со ссылкой на Панина сообщили, что в октябре 2024 г. красная икра подорожала уже на 25% относительно того же месяца 2023. К Новому году стоимость продукта может увеличиться еще на 10%.

На фоне сообщений об объемах вылова лососевых ниже ожиданий, повышенном спросе и росте цен на икру министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Минсельхоз рассмотрит вопрос об ограничении экспорта красной икры. В то же время рост цен на икру она сочла «цикличным процессом», поскольку стоимость продукта зависит от объемов выловленной рыбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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