В Рыбном союзе исключили дефицит красной икры в России
«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», – подчеркнул он.
По оценке Панина, в этом году производство может составить 11 500 т. При этом потребление красной икры в России находится на уровне 15 000 т в год. Но недостатка продукта не ожидается, поскольку с прошлого года сохранились большие переходящие остатки замороженной икры, пояснил он. В 2023 г. было произведено 25 000 т икры.
В то же время в Рыбном союзе признали рост цен в среднем до 8000 руб. за 1 кг икры. По мнению Панина, на это в том числе повлияли сообщения о якобы нехватке улова, которые продвигают «недобросовестные участники рынка, желающие продать подороже». После Нового года цена на красную икру должна снизиться, но небольшой подъем снова возможен к Масленице, потому что к тому времени качественной икры может остаться уже немного, отметил он.
7 октября «Известия» со ссылкой на Панина сообщили, что в октябре 2024 г. красная икра подорожала уже на 25% относительно того же месяца 2023. К Новому году стоимость продукта может увеличиться еще на 10%.
На фоне сообщений об объемах вылова лососевых ниже ожиданий, повышенном спросе и росте цен на икру министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Минсельхоз рассмотрит вопрос об ограничении экспорта красной икры. В то же время рост цен на икру она сочла «цикличным процессом», поскольку стоимость продукта зависит от объемов выловленной рыбы.