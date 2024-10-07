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Минсельхоз рассмотрит необходимость ограничения экспорта красной икры

Ведомости

Минсельхоз рассмотрит вопрос об ограничении экспорта красной икры на фоне роста цен на продукт. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром».

«Будем смотреть, потому что, конечно, даже несмотря на то, что это не социальный продукт, икрой должны обеспечить, в первую очередь, своих потребителей. Поэтому здесь будем принимать решение», – сказала она (цитата по ТАСС).

Рост цен на красную икру Лут сочла «цикличным процессом». Стоимость продукта зависит от объемов выловленной рыбы. «Больше выловили рыбы – больше собрали икры, меньше цена, меньше – значит, больше цена. Это обычный экономический процесс», – отметила министр.

7 октября «Известия» со ссылкой на главу Рыбного союза Александра Панина сообщили, что в октябре 2024 г. красная икра подорожала уже на 25% относительно того же месяца 2023-го. К Новому году стоимость продукта может увеличиться еще на 10%. К примеру, икра новой путины, например горбуши, сейчас стоит 7000–7500 руб. за 1 кг.

Причина – рост спроса на фоне плохого нерыбного года. Панин объяснил, что в нечетные годы вылов обычно высокий, а в четные – низкий. Ожидалось, что в этом году объем вылова лососевых будет 320 000 т, а он составил лишь 230 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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