Минсельхоз рассмотрит необходимость ограничения экспорта красной икры
Минсельхоз рассмотрит вопрос об ограничении экспорта красной икры на фоне роста цен на продукт. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром».
«Будем смотреть, потому что, конечно, даже несмотря на то, что это не социальный продукт, икрой должны обеспечить, в первую очередь, своих потребителей. Поэтому здесь будем принимать решение», – сказала она (цитата по ТАСС).
Рост цен на красную икру Лут сочла «цикличным процессом». Стоимость продукта зависит от объемов выловленной рыбы. «Больше выловили рыбы – больше собрали икры, меньше цена, меньше – значит, больше цена. Это обычный экономический процесс», – отметила министр.
7 октября «Известия» со ссылкой на главу Рыбного союза Александра Панина сообщили, что в октябре 2024 г. красная икра подорожала уже на 25% относительно того же месяца 2023-го. К Новому году стоимость продукта может увеличиться еще на 10%. К примеру, икра новой путины, например горбуши, сейчас стоит 7000–7500 руб. за 1 кг.
Причина – рост спроса на фоне плохого нерыбного года. Панин объяснил, что в нечетные годы вылов обычно высокий, а в четные – низкий. Ожидалось, что в этом году объем вылова лососевых будет 320 000 т, а он составил лишь 230 000 т.