Минсельхоз рассмотрит необходимость ограничения экспорта красной икры

7 октября «Известия» со ссылкой на главу Рыбного союза Александра Панина сообщили, что в октябре 2024 г. красная икра подорожала уже на 25% относительно того же месяца 2023-го. К Новому году стоимость продукта может увеличиться еще на 10%. К примеру, икра новой путины, например горбуши, сейчас стоит 7000–7500 руб. за 1 кг.