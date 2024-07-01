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В России спрос на черную икру вырос на 9%

Ведомости

Спрос на осетровую икру в России с 1 января по 15 июня вырос на 9% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По сравнению с допандемийным 2019 г. число покупок черной икры увеличилось на 6%. Также в два раза вырос размер банок, которые чаще приобретали потребители.

В 2024 г. в РФ чаще всего покупали зернистую черную икру, в основном осетра и стерляди. Наибольшим спросом пользуется черная икра в стеклянных или жестяных банках по 50-100 г (в 2023 г. – в банках по 30-50 г). Чаще всего натуральную черную икру приобретают в специализированных рыбных магазинах. Наибольший спрос не нее приходится на ноябрь-январь, достигая пика к Новому году.

В Москве и Московской области продажи росли быстрее, чем в целом по стране. Количество покупок черной икры в январе-июне 2024 года оказалось на 14% выше уровня 2023 г. и на 15% выше, чем в 2019 г.

Продажи черной икры в денежном выражении выросли медленнее, чем в натуральном. В январе-июне средний чек покупки черной икры в целом по России составил 2900 руб. - в среднем на 6% больше, чем в 2023 г. В Москве расходы выросли на 8% - на одну покупку тратили в среднем 8600 руб.

В декабре 2023 г. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников сообщила, что в январе – октябре было произведено 22 288 т икры лососевых рыб, что стало максимальным результатом с 2010 г. (самые ранние общедоступные данные Росстата). Президент объединения Герман Зверев связал такую динамику с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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