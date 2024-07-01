В России спрос на черную икру вырос на 9%
По сравнению с допандемийным 2019 г. число покупок черной икры увеличилось на 6%. Также в два раза вырос размер банок, которые чаще приобретали потребители.
В 2024 г. в РФ чаще всего покупали зернистую черную икру, в основном осетра и стерляди. Наибольшим спросом пользуется черная икра в стеклянных или жестяных банках по 50-100 г (в 2023 г. – в банках по 30-50 г). Чаще всего натуральную черную икру приобретают в специализированных рыбных магазинах. Наибольший спрос не нее приходится на ноябрь-январь, достигая пика к Новому году.
В Москве и Московской области продажи росли быстрее, чем в целом по стране. Количество покупок черной икры в январе-июне 2024 года оказалось на 14% выше уровня 2023 г. и на 15% выше, чем в 2019 г.
Продажи черной икры в денежном выражении выросли медленнее, чем в натуральном. В январе-июне средний чек покупки черной икры в целом по России составил 2900 руб. - в среднем на 6% больше, чем в 2023 г. В Москве расходы выросли на 8% - на одну покупку тратили в среднем 8600 руб.
В декабре 2023 г. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников сообщила, что в январе – октябре было произведено 22 288 т икры лососевых рыб, что стало максимальным результатом с 2010 г. (самые ранние общедоступные данные Росстата). Президент объединения Герман Зверев связал такую динамику с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке.