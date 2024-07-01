В России спрос на черную икру вырос на 9%

В 2024 г. в РФ чаще всего покупали зернистую черную икру, в основном осетра и стерляди. Наибольшим спросом пользуется черная икра в стеклянных или жестяных банках по 50-100 г (в 2023 г. – в банках по 30-50 г). Чаще всего натуральную черную икру приобретают в специализированных рыбных магазинах. Наибольший спрос не нее приходится на ноябрь-январь, достигая пика к Новому году.