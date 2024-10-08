Прирост продавцов на маркетплейсах замедлился
По итогам II квартала 2024 г. прирост составил только 22%, в то время как в еще в 2021 г. число продавцов за аналогичный период выросло на 418%. Об этом говорится в исследовании платформы T-Bank eCommerce Т-банка.
Во II квартале 2024 г. прирост продавцов на маркетплейсах оказался самым низким и за последние три года. В 2021 г. ежеквартальный прирост составлял 339%, 418%, 469% и 555% год к году. Затем темпы роста пошли на спад. В I квартале 2022 г. прирост составила 493%, во II – 325%, в III – 207%, в IV – 91% и так далее.
По данным Т-банка, сильнее всего за год выросло количество продавцов на «Мегамаркете» – в 2,5 раза во II квартале 2024 г. против II квартала 2023 г. У «Яндекс.Маркета» рост составил 37%, у Wildberries – 31%. Согласно исследованию, Wildberries – самый популярный маркетплейс среди новичков. Площадка временно потеряла популярность среди новичков, когда в конце 2022 г. вводила плату за регистрацию для новых продавцов в размере 30 000 руб. «После того как Wildberries вернул базовый взнос 10 000 руб., ситуация улучшилась: доля маркетплейса не достигла снова 70%, но большую часть потерь отбили», – рассказал директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.
Некоторые площадки теряют продавцов, говорится в исследовании: у AliExpress их количество уменьшилось на 26%, у «Магнит.Маркета» – на 15%.
Aliexpress практически прекратил работу в России: «Вся инвестиционная программа, как нам кажется, свернута», – напоминает глава совета по электронной коммерции при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Федоров. По итогам 2022 г. VK (владеет 15% сервиса «Aliexpress Россия») списала свои инвестиции в площадку, сообщали «Ведомости».
«Ведомости» направили запрос в «Aliexpress Россия».
«Магнит.Маркет» до ноября 2023 г. был KazanExpress (в ноябре 2023 г. «Магнит» купил 100% сервиса. – «Ведомости»), и, вероятно, компании потребовалось время на перестройку процессов и решение логистических вопросов, что могло повлиять на количество селлеров, продающих на площадке, считает Кретов.
В пресс-службе «Магнит.Маркета» рассказали «Ведомостям», что число селлеров на площадке во II квартале 2024 г. снизилось на 5% по сравнению с 2023 г. ввиду отказа маркетплейса от комиссионной схемы в ассортименте продуктов питания. Этот отказ был вынужденным: KazanExpress, став частью «Магнита», попал под действие «Закона о торговле». Он запрещает традиционным ритейлерам продавать продукты питания по агентской схеме, по которой сегодня работают все маркетплейсы. Торговым сетям необходимо сначала выкупить товар у поставщика и уже от своего имени предлагать его покупателю.
За первое полугодие 2024 г. количество активных продавцов на Wildberries выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе маркетплейса.
В исследовании говорится, что на Ozon число продавцов практически не изменилось за год. Однако в пресс-службе маркетплейса утверждают, что по итогам II квартала 2024 г. на площадке активно продают более 550 000 предпринимателей, что на 60% больше, чем годом ранее. Разница показателей объясняется методикой подсчета: в то время как банк учитывает в исследовании активных продавцов, совершивших не менее 1 продажи в месяц, то Ozon считает активными продавцами предпринимателей, которые совершили хотя бы одну продажу в год.
Замедление темпов роста числа селлеров в целом связано в первую очередь с тем, что это количество уже «настолько большое», что прирастать в несколько раз площадки уже «физически не могут», объясняет Кретов. Кроме того, по словам Кретова, продолжение роста «не особо оправдано».
«Прирост селлеров часто не ведет к росту уникальных товаров, но усиливает затраты на операционную часть, которая не всегда отбивается аукционной моделью рекламы», – объясняет директор T-Bank eCommerce.
Еще одной причиной он называет ужесточение правил маркетплейсов, повышение штрафов и появление новых комиссий – не только на продажу и хранение, но уже и на сдачу товаров на склад. «Это все усиливает отток селлеров с онлайн-площадок и вынуждает их либо искать альтернативные платформы среди нишевых маркетплейсов и интернет-магазинов, либо и вовсе закрывать собственный бизнес», – говорит Кретов.
Партнер Data Insight Федор Вирин подтверждает снижение темпов роста активных селлеров на маркетплейсах. По его словам, это «естественно и неизбежно» в условиях все более напряженной конкуренции между селлерами и огромного преимущества в опыте и возможностях у тех, кто вышел на маркетплейсы раньше. Он приводит в пример американский маркетплейс Amazon, на котором торгуют около 1,1 млн активных селлеров. В России у Wildberries селлеров всего в три раза меньше, у Ozon – в четыре раза, утверждает Варин.