Прирост продавцов на маркетплейсах замедлился

В исследовании говорится, что на Ozon число продавцов практически не изменилось за год. Однако в пресс-службе маркетплейса утверждают, что по итогам II квартала 2024 г. на площадке активно продают более 550 000 предпринимателей, что на 60% больше, чем годом ранее. Разница показателей объясняется методикой подсчета: в то время как банк учитывает в исследовании активных продавцов, совершивших не менее 1 продажи в месяц, то Ozon считает активными продавцами предпринимателей, которые совершили хотя бы одну продажу в год.