Экспорт агропродукции из Таджикистана в Россию вырос более чем на 30%
Экспорт агропродукции из Таджикистана в Россию за январь – сентябрь вырос более чем на 30%, сообщила заместитель министра сельского хозяйства республики Нигина Анвари, пишут «Известия».
Таджикистан, в частности, нарастил поставки хлопка-волокна на 62%, плодоовощей – на 47%, сухофруктов – на 60%. Среднеазиатская республика также заинтересована в увеличении экспорта и может предложить разнообразную сельскохозяйственную продукцию, сообщила Анвари.
Доля агропроизводственных товаров составляет более чем 70% в общем объеме внешнеторгового баланса двух стран, отметила министр. Импорт из России в Таджикистан, в свою очередь, увеличился на 38% к аналогичному периоду 2023 г.
«Известия» отмечают, что Россия и Таджикистан в последние недели особенно усилили двусторонние контакты. С конца сентября республику посетили генпрокурор Игорь Краснов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Кроме того, с 9 по 11 октября с официальным визитом в Таджикистане находилась делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко.
В ноябре 2023 г. президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Россию с двухдневным официальным визитом, в ходе которого встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда страны подписали соглашения о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности, науке, инспекции труда, подготовке кадров, и ряд договоренностей в транспортной сфере, а также соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного таможенного оператора, что упростит и ускорит движение товаров между странами.