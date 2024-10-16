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Экспорт агропродукции из Таджикистана в Россию вырос более чем на 30%

Ведомости

Экспорт агропродукции из Таджикистана в Россию за январь – сентябрь вырос более чем на 30%, сообщила заместитель министра сельского хозяйства республики Нигина Анвари, пишут «Известия».

Таджикистан, в частности, нарастил поставки хлопка-волокна на 62%, плодоовощей – на 47%, сухофруктов – на 60%. Среднеазиатская республика также заинтересована в увеличении экспорта и может предложить разнообразную сельскохозяйственную продукцию, сообщила Анвари.

Доля агропроизводственных товаров составляет более чем 70% в общем объеме внешнеторгового баланса двух стран, отметила министр. Импорт из России в Таджикистан, в свою очередь, увеличился на 38% к аналогичному периоду 2023 г.

«Известия» отмечают, что Россия и Таджикистан в последние недели особенно усилили двусторонние контакты. С конца сентября республику посетили генпрокурор Игорь Краснов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Кроме того, с 9 по 11 октября с официальным визитом в Таджикистане находилась делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко.

В ноябре 2023 г. президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Россию с двухдневным официальным визитом, в ходе которого встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда страны подписали соглашения о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности, науке, инспекции труда, подготовке кадров, и ряд договоренностей в транспортной сфере, а также соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного таможенного оператора, что упростит и ускорит движение товаров между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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