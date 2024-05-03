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Путин обсудил с главой Таджикистана Рахмоном ситуацию вокруг трудовых мигрантов

Ведомости

Попытки искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться на уровне правительств обеих стран, сообщила пресс-служба Кремля. Вопрос в миграционной сфере обсудили президент РФ Владимир Путин и глава республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора.

«Выражена уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран», – говорится в сообщении Кремля.

Главы государств «в деловом и конструктивном ключе» обменялись мнениями «по некоторым актуальным двусторонним темам». Речь шла о сотрудничестве в борьбе с террористической угрозой и в миграционной сфере. Стороны договорились совершенствовать механизмы взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.

Кроме того, Путин и Рахмон обсудили вопросы совместного участия в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к Дню Победы, на которые приглашен президент Таджикистана.

29 апреля пресс-служба МИД Таджикистана сообщила о вручении ноты послу России Семену Григорьеву в связи со случаями якобы негативного отношения к гражданам республики и нарушения их прав. До этого министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало временно воздержаться от поездок в Россию своим гражданам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил главе МИД Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, что меры, принятые в последнее время в отношении прибывающих в страну иностранных граждан, имеют временный характер и связаны с терактом в «Крокус Сити Холле».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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