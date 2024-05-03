Путин обсудил с главой Таджикистана Рахмоном ситуацию вокруг трудовых мигрантов

«Выражена уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран», – говорится в сообщении Кремля.