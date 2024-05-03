Путин обсудил с главой Таджикистана Рахмоном ситуацию вокруг трудовых мигрантов
Попытки искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться на уровне правительств обеих стран, сообщила пресс-служба Кремля. Вопрос в миграционной сфере обсудили президент РФ Владимир Путин и глава республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора.
«Выражена уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран», – говорится в сообщении Кремля.
Главы государств «в деловом и конструктивном ключе» обменялись мнениями «по некоторым актуальным двусторонним темам». Речь шла о сотрудничестве в борьбе с террористической угрозой и в миграционной сфере. Стороны договорились совершенствовать механизмы взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.
Кроме того, Путин и Рахмон обсудили вопросы совместного участия в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к Дню Победы, на которые приглашен президент Таджикистана.
29 апреля пресс-служба МИД Таджикистана сообщила о вручении ноты послу России Семену Григорьеву в связи со случаями якобы негативного отношения к гражданам республики и нарушения их прав. До этого министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало временно воздержаться от поездок в Россию своим гражданам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил главе МИД Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, что меры, принятые в последнее время в отношении прибывающих в страну иностранных граждан, имеют временный характер и связаны с терактом в «Крокус Сити Холле».