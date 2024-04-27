МИД Таджикистана рекомендовал гражданам временно не выезжать в Россию

Ранее МИД Таджикистана в ходе встречи с послом России в стране Семеном Григорьевым выразил обеспокоенность якобы имевшими место необоснованными случаями отказа во въезде в РФ таджикским гражданам. 25 апреля издание «Азия-Плюс» сообщило, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами.