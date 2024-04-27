МИД Таджикистана рекомендовал гражданам временно не выезжать в Россию
Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало временно воздержаться от поездок в Россию своим гражданам. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», – сказано в срочной рекомендации.
Ранее МИД Таджикистана в ходе встречи с послом России в стране Семеном Григорьевым выразил обеспокоенность якобы имевшими место необоснованными случаями отказа во въезде в РФ таджикским гражданам. 25 апреля издание «Азия-Плюс» сообщило, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами.
Ранее 27 апреля в Госдуму внесен проект федерального закона, в котором предлагается ввести меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В частности, планируется ввести новый режим высылки, который будет устанавливаться в отношении нелегальных мигрантов.