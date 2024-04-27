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МИД Таджикистана рекомендовал гражданам временно не выезжать в Россию

Ведомости

Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало временно воздержаться от поездок в Россию своим гражданам. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», – сказано в срочной рекомендации.

Ранее МИД Таджикистана в ходе встречи с послом России в стране Семеном Григорьевым выразил обеспокоенность якобы имевшими место необоснованными случаями отказа во въезде в РФ таджикским гражданам. 25 апреля издание «Азия-Плюс» сообщило, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами.

Ранее 27 апреля в Госдуму внесен проект федерального закона, в котором предлагается ввести меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В частности, планируется ввести новый режим высылки, который будет устанавливаться в отношении нелегальных мигрантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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