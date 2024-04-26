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Таджикистан обеспокоен проблемами с переходом граждан границы с Россией

Ведомости

МИД Таджикистана в ходе встречи с послом России в стране Семеном Григорьевым выразил обеспокоенность якобы имевшими место необоснованными случаями отказа во въезде в РФ таджикским гражданам. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипломатического ведомства Таджикистана.

«В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане республики Таджикистан при пересечении государственной границы РФ», – указано в сообщении МИДа.

25 апреля издание «Азия-Плюс» сообщило, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами. Как сообщили изданию очевидцы, после тщательного опроса в течение суток в Россию впустили всего 10–12 автомобилей с гражданами Таджикистана.

24 апреля замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин поблагодарил руководство Таджикистана за оперативное взаимодействие в расследовании теракта в «Крокус сити холле», в связи с которым было арестовано около 10 граждан страны, проживавших в России. Кроме того, в ходе переговоров сторонами было подчеркнуто обоюдное намерение повышать уровень внешнеполитической координации на основных межгосударственных площадках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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