Таджикистан обеспокоен проблемами с переходом граждан границы с Россией

24 апреля замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин поблагодарил руководство Таджикистана за оперативное взаимодействие в расследовании теракта в «Крокус сити холле», в связи с которым было арестовано около 10 граждан страны, проживавших в России. Кроме того, в ходе переговоров сторонами было подчеркнуто обоюдное намерение повышать уровень внешнеполитической координации на основных межгосударственных площадках.