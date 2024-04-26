Таджикистан обеспокоен проблемами с переходом граждан границы с Россией
МИД Таджикистана в ходе встречи с послом России в стране Семеном Григорьевым выразил обеспокоенность якобы имевшими место необоснованными случаями отказа во въезде в РФ таджикским гражданам. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипломатического ведомства Таджикистана.
«В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане республики Таджикистан при пересечении государственной границы РФ», – указано в сообщении МИДа.
25 апреля издание «Азия-Плюс» сообщило, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами. Как сообщили изданию очевидцы, после тщательного опроса в течение суток в Россию впустили всего 10–12 автомобилей с гражданами Таджикистана.
24 апреля замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин поблагодарил руководство Таджикистана за оперативное взаимодействие в расследовании теракта в «Крокус сити холле», в связи с которым было арестовано около 10 граждан страны, проживавших в России. Кроме того, в ходе переговоров сторонами было подчеркнуто обоюдное намерение повышать уровень внешнеполитической координации на основных межгосударственных площадках.