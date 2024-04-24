МИД РФ поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»
Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин поблагодарил руководство Таджикистана за оперативное взаимодействие в расследовании теракта в «Крокус сити холле», сообщается на сайте дипломатического ведомства России.
24 апреля в Москве прошли переговоры Галузина с замминистра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми.
«Российской стороной выражена благодарность в адрес руководства и дружественного народа Таджикистана за соболезнования, сочувствие и поддержку в связи с трагедией в результате варварского террористического акта в "Крокус сити холле", а также за оперативное взаимодействие в расследовании по линии компетентных ведомств двух стран», – указано в сообщении МИДа.
Кроме того, в ходе переговоров сторонами было подчеркнуто обоюдное намерение повышать уровень внешнеполитической координации на основных межгосударственных площадках.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один – Узбекистана.