МИД РФ поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

«Российской стороной выражена благодарность в адрес руководства и дружественного народа Таджикистана за соболезнования, сочувствие и поддержку в связи с трагедией в результате варварского террористического акта в "Крокус сити холле", а также за оперативное взаимодействие в расследовании по линии компетентных ведомств двух стран», – указано в сообщении МИДа.