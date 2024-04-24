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МИД РФ поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Ведомости

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин поблагодарил руководство Таджикистана за оперативное взаимодействие в расследовании теракта в «Крокус сити холле», сообщается на сайте дипломатического ведомства России.

24 апреля в Москве прошли переговоры Галузина с замминистра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми.

«Российской стороной выражена благодарность в адрес руководства и дружественного народа Таджикистана за соболезнования, сочувствие и поддержку в связи с трагедией в результате варварского террористического акта в "Крокус сити холле", а также за оперативное взаимодействие в расследовании по линии компетентных ведомств двух стран», – указано в сообщении МИДа.

Кроме того, в ходе переговоров сторонами было подчеркнуто обоюдное намерение повышать уровень внешнеполитической координации на основных межгосударственных площадках.

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один – Узбекистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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