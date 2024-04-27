Почему таджикским мигрантам не разрешают въезд в Россию

Почему таджикским мигрантам не разрешают въезд в РоссиюНа российско-казахской границе образовался затор из автомобилей с таджикскими номерами
Проблема граждан Таджикистана доведена до сведения российского посла в Душанбе на его встрече с замглавы таджикского МИДа Содиком Имоми, сообщила 26 апреля пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
По данным таджикского издания Asia-Plus, при пересечении границы в сторону Оренбургской области на границе между Казахстаном и Россией с 22 апреля скопилось около 180 автомобилей с таджикскими номерами (около 1000 человек), среди которых много женщин и детей. По словам одного из мигрантов, препятствия создаются искусственно под предлогом сбоя в системе. У таджикских граждан российские пограничники проверяют телефоны. Как отметил собеседник издания, сотрудники российского КПП разрешают въезд на территорию России без очереди детям до 14 лет и лицам старше 60 лет. Другой гражданин Таджикистана так передает слова сотрудников КПП: «Будь вы из Узбекистана, Киргизии или другой национальности, вас пропустят, но таджиков не пропустят».
«Ведомости» направили запрос в посольство Таджикистана в Москве, а также в российский МИД.
Возникшая ситуация предположительно может быть связана с терактом в «Крокус сити холле» в Подмосковье 22 марта, после которого были арестованы и задержаны 11 уроженцев Таджикистана и других республик Центральной Азии. Вскоре после нападения глава Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Украина вербует в Таджикистане наемников для борьбы с Россией. Душанбе отрицает эту информацию.
В конце марта замминистра труда республики Шахноза Нодири сообщила ТАСС, что после нападения на «Крокус» начался отток трудовых мигрантов из России, но не уточнила число уехавших.
9 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о необходимости снижения экономической зависимости Душанбе от Москвы. «В сегодняшних условиях мы должны работать как можно усерднее. Строить, созидать, еще больше благоустраивать нашу родину, увеличивать производство продукции, создавать рабочие места, предприятия и, насколько это в наших силах, снижать уровень трудовой миграции», – отметил глава государства.
По данным министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана, в 2023 г. из республики на заработки за границу выехало свыше 652 000 человек, из них 627 000 – в Россию. При этом, по данным Росстата, в том же году в России было зарегистрировано порядка 1 млн таджикских трудовых мигрантов – второе место после граждан Узбекистана (почти 1,6 млн человек). Денежные переводы таджикских трудовых мигрантов в разные годы достигали 40% ВВП Таджикистана. В 2022 г. показатель достиг рекордного объема в $3,2 млрд.
Это не первый случай, когда граждане Таджикистана сталкиваются с трудностями на территории России и при въезде в страну. В 2012 г. Душанбе пытался пересмотреть условия аренды Россией 201-й военной базы в республике (Москва пользуется территорией базы бесплатно) и потребовали ежегодные платежи в размере $250–300 млн. В ответ российские власти стали проводить полицейские рейды против таджикских мигрантов и выдворять некоторых из страны. Душанбе пошел на уступки и продлил присутствие военной базы в прежнем статусе на 49 лет.
Таджикская трудовая миграция не только в России, но и в Турции является уязвимой социально-этнической группой для вовлечения в террористическую активность и российские правоохранители сейчас пытаются выявить участников и симпатизантов террористических организаций, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По мнению Притчина, Москва не станет вводить визовый режим для стран Центральной Азии, как предлагали некоторые политики, но может ужесточить требования для получения гражданства и ввести серьезные меры контроля.
Ситуация со въездом мигрантов говорит об ухудшении российско-таджикских отношений, полагает киргизский политолог, эксперт по Центральной Азии Марс Сариев. По его мнению, у Москвы нет системной политики на этом направлении, а нынешние шаги могут быть вызваны опасениями и страхами того, что мигранты из постсоветских республик дестабилизируют ситуацию с безопасностью.
После теракта в Подмосковье с ухудшением условий работы в России также столкнулись мигранты из Киргизии, продолжает Сариев. Более того, 8 апреля, по версии МИД Киргизии, российские полицейские оказались в квартире посла республики на Нижегородской улице в Москве вопреки дипломатическому статусу. «Это вызвало сильное негодование в Бишкеке», – заметил Сариев. В МВД России тогда заявили об отказе женщины в квартире, где проживают жена и дети посла, предъявлять российским полицейским, осуществлявшим «профилактический обход», удостоверяющие личность документы, при этом отрицали проникновение внутрь квартиры, физическое и психологическое воздействие на ее жильцов. Киргизский МИД вручил ноту протеста своим коллегам, а представитель российского МИДа Мария Захарова заверила Бишкек в уважении российской стороной Венской конвенции о дипотношениях. В МВД России в итоге заявили о начале проверки в связи с жалобой жены посла Киргизии.
По словам Сариева, в случае продолжения подобных инцидентов и общего тренда руководство стран Центральной Азии может задуматься о пересмотре политических и торгово-экономических связей с Москвой.