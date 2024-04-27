Почему таджикским мигрантам не разрешают въезд в Россию

По данным таджикского издания Asia-Plus, при пересечении границы в сторону Оренбургской области на границе между Казахстаном и Россией с 22 апреля скопилось около 180 автомобилей с таджикскими номерами (около 1000 человек), среди которых много женщин и детей. По словам одного из мигрантов, препятствия создаются искусственно под предлогом сбоя в системе. У таджикских граждан российские пограничники проверяют телефоны. Как отметил собеседник издания, сотрудники российского КПП разрешают въезд на территорию России без очереди детям до 14 лет и лицам старше 60 лет. Другой гражданин Таджикистана так передает слова сотрудников КПП: «Будь вы из Узбекистана, Киргизии или другой национальности, вас пропустят, но таджиков не пропустят».