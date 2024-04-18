Мигранты смогут работать по одному патенту в нескольких субъектах

Мигранты смогут работать по одному патенту в нескольких субъектахРегионам для этого необходимо будет заключить между собой соглашение
Минфин разработал законопроект, позволяющий трудовым мигрантам работать по патенту сразу в нескольких регионах, власти которых заключили между собой специальное соглашение. Текст законопроекта опубликован на портале нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости».
Он предполагает изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и был разработан по поручениям председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой, сделанным в конце февраля. В случае принятия закона поправки вступят в силу спустя месяц после его официального опубликования.
«Ведомости» направили запрос в правительство, Минфин, а также представителям правительств российских регионов.
Трудовой патент выдается для работы только в одном регионе, переехав в другой субъект, иностранный работник должен заново оформить такой документ в местных миграционных органах пояснил «Ведомостям» управляющий партнер АБ Asterisk Владимир Хантимиров. От необходимости оформлять патент и разрешение на работу освобождены граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также обладатели вида на жительство или разрешения на временное проживание.
По данным Минтруда, спрос на иностранных работников в основном сосредоточен в области ритейла, перевозок, сервиса и строительства. Эксперты РАНХиГС также ранее называли среди отраслей, где чаще всего заняты иностранные граждане, ЖКХ и сельское хозяйство.
Топ-менеджер крупной девелоперской компании рассказал «Ведомостям», что проблема действия трудового патента лишь в одном регионе стоит очень остро для компаний, имеющих проекты одновременно в Москве и Московской области. Если перевезти в столицу иностранных граждан, имеющих разрешение на работу в Московской области, то есть риск их задержания правоохранительными органами, добавил он.
Для строительной отрасли вопрос нехватки рабочей силы сегодня стоит максимально остро, сказал «Ведомостям» Александр Ручьев, президент специализирующейся на девелопменте ГК «Основа». Разработка патентов, позволяющих официально работать сразу в нескольких регионах, позволит увеличить подвижность трудовых ресурсов в строительном секторе, где иностранные граждане составляют довольно весомую долю от общего числа рабочих, считает он. Например, в столичном регионе большое количество компаний имеют проекты и в Москве, и в Подмосковье, подтверждает Ручьев. Таким образом, принятие закона «позволит более эффективно выстроить рабочие процессы на строительных площадках без ущерба в отношении двух важнейших вопросов: контроля и безопасности», заключил он.
Подтверждает актуальность законопроекта для застройщиков и директор по персоналу и организационному развитию ГК «Гранель» Ольга Бережанская. «Отрасль испытывает дефицит кадров для рабочих специальностей – до 20–25% по ряду позиций. Предлагаемая мера удобна для Москвы и Московской области практически всем отраслям, в том числе и строительству», – сказала она.
Внедряемый в рамках законопроекта механизм может быть востребован в сфере ЖКХ, ресторанной отрасли и гостиничном бизнесе, где потребность в персонале возрастает в зависимости от сезона.
«Этой зимой нужны были дворники и специалисты по коммунальной технике, но перераспределить трудовые ресурсы [между регионами] не удалось, из-за чего возник дефицит», – сказал «Ведомостям» эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. По его мнению, если иностранец с одним патентом сможет переезжать между регионами, это позволит «оперативно удовлетворять потребность в дешевой рабочей силе». Кроме того, данная мера уменьшит временную безработицу среди мигрантов и сократит потенциальную угрозу совершения ими противоправных действий, считает Склянчук.
Практически все линейные должности в гостиничном и ресторанном бизнесах заняты мигрантами, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Зимой человек может работать в Москве, а летом уезжать работать в южные регионы. По его мнению, предлагаемый законопроектом механизм будет полезен для курортов Северного Кавказа, Крыма, Черноморского побережья, где в высокий сезон нужны повара, официанты, бармены, сомелье, хаускипинг, работники отелей, гиды. Он обезопасит как работодателей, так и иностранных граждан, заключил Бухаров.
Кто едет в Россию работать
Согласно статистике ФСБ за 2023 г., чаще всего с рабочими целями совершали поездки в Россию (служба учитывает количество въездов, а не людей, т. е., если человек выехал из РФ, а потом снова въехал, его засчитают дважды) граждане Узбекистана (почти 2 млн въездов), Таджикистана (1,2 млн въездов), Киргизии (718 414 въездов) и др. Всего же за 2023 г. совокупное число пересечений границы выросло на 30% к предыдущему году, составив 4,5 млн въездов.
По данным МВД России, число выданных трудовых патентов (для приехавших в страну в безвизовом порядке) в 2023 г. выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,3 млн. При этом количество госуслуг по выдаче иностранным гражданам разрешений на работу (для тех, кто приехал по визе) увеличилось на 23,6% в годовом выражении – до 99 100. По разным оценкам, в России может находиться от 1,5 млн до 3 млн нелегальных мигрантов, говорил эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (упразднена в 2016 г.) Вячеслав Поставнин.
Впрочем, после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта российские правоохранительные органы начали активную кампанию по выявлению иностранных граждан, которые находятся в стране нелегально. Только за первую неделю после теракта (25–29 марта) районные суды Москвы вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России, 418 иностранцев решили принудительно выдворить суды Санкт-Петербурга за аналогичный срок.
Пищевые производства охотно сотрудничают с мигрантами в условиях нехватки работников в отрасли АПК, поэтому для закрытия кадрового вопроса предприятия отрасли заинтересованы в принятии мер, облегчающих наем мигрантов, сказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Успех предложенной в законопроекте инициативы, призванной облегчить работу предпринимателей и работников, будет зависеть от того, как именно она будет реализована на практике, заключил он.
Ягодоводческие хозяйства обычно работают на одной территории, поэтому их данное нововведение затронет слабо, говорит директор информагентства Fruitnews и Ягодного союза Ирина Козий. Более актуальной для участников ягодной отрасли сейчас является общая проблема въезда в страну и легального пребывания в ней иностранных сезонных рабочих, отметил он.
Председатель российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, в свою очередь, сказал «Ведомостям», что низкоквалифицированного труда в современном производстве зерна, зернобобовых и масличных культур практически не осталось, поэтому потребности в мигрантах нет.
Заключение договоров будет происходить на уровне исполнительных властей регионов, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «Субъекты Федерации являются самостоятельными в гражданско-правовом смысле, и у них самостоятельная правоспособность», – пояснил он. То есть глава региона принимает большинство решений самостоятельно по аналогии с генеральным директором компании, привел пример он.