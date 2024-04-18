Мигранты смогут работать по одному патенту в нескольких субъектах

Кто едет в Россию работать

Согласно статистике ФСБ за 2023 г., чаще всего с рабочими целями совершали поездки в Россию (служба учитывает количество въездов, а не людей, т. е., если человек выехал из РФ, а потом снова въехал, его засчитают дважды) граждане Узбекистана (почти 2 млн въездов), Таджикистана (1,2 млн въездов), Киргизии (718 414 въездов) и др. Всего же за 2023 г. совокупное число пересечений границы выросло на 30% к предыдущему году, составив 4,5 млн въездов.

По данным МВД России, число выданных трудовых патентов (для приехавших в страну в безвизовом порядке) в 2023 г. выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,3 млн. При этом количество госуслуг по выдаче иностранным гражданам разрешений на работу (для тех, кто приехал по визе) увеличилось на 23,6% в годовом выражении – до 99 100. По разным оценкам, в России может находиться от 1,5 млн до 3 млн нелегальных мигрантов, говорил эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (упразднена в 2016 г.) Вячеслав Поставнин.

Впрочем, после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта российские правоохранительные органы начали активную кампанию по выявлению иностранных граждан, которые находятся в стране нелегально. Только за первую неделю после теракта (25–29 марта) районные суды Москвы вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России, 418 иностранцев решили принудительно выдворить суды Санкт-Петербурга за аналогичный срок.