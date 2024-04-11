Мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки российских сим-карт

Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.