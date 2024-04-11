Мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки российских сим-карт

Мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки российских сим-картЭто должно способствовать обелению рынка и борьбе с мошенничеством
Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.
Эти требования внесены в подготовленный Минцифры законопроект, с которым ознакомились «Ведомости». Документ был направлен в МВД, ФСБ, Роскомнадзор (РКН), МИД, ФАС и Минэкономразвития. Ведомства должны согласовать его в срок до 15 апреля.
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