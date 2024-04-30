Лавров объяснил главе МИД Таджикистана усиление проверок иностранцев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал временными принятые в последнее время меры в отношении прибывающих в страну иностранных граждан и связал их с терактом в «Крокус сити холле». Об этом он сообщил главе МИД Таджикистана Сироджиддину Мухриддину.
Телефонный разговор двух министров состоялся 30 апреля по инициативе российской стороны, рассказали в пресс-службе российского МИДа. Лавров дал своему таджикскому коллеге дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма. Министр назвал трагедию в «Крокусе» главной причиной более тщательных проверок прибывающих в РФ иностранных граждан.
«Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», – говорится в сообщении.
Министры согласились, что необходимо бережно относиться к «проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики», добавили в ведомстве.
Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 145 человек. В числе задержанных были граждане Таджикистана. Мухриддин ранее комментировал теракт и подчеркивал, что акты терроризма не могут ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой.
29 апреля пресс-служба МИД Таджикистана сообщила о вручении ноты послу России Семену Григорьеву в связи со случаями якобы негативного отношения к гражданам республики и нарушения их прав. До этого министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало временно воздержаться от поездок в Россию своим гражданам.