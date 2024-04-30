Лавров объяснил главе МИД Таджикистана усиление проверок иностранцев

Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 145 человек. В числе задержанных были граждане Таджикистана. Мухриддин ранее комментировал теракт и подчеркивал, что акты терроризма не могут ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой.