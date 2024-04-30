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Лавров объяснил главе МИД Таджикистана усиление проверок иностранцев

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал временными принятые в последнее время меры в отношении прибывающих в страну иностранных граждан и связал их с терактом в «Крокус сити холле». Об этом он сообщил главе МИД Таджикистана Сироджиддину Мухриддину.

Телефонный разговор двух министров состоялся 30 апреля по инициативе российской стороны, рассказали в пресс-службе российского МИДа. Лавров дал своему таджикскому коллеге дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма. Министр назвал трагедию в «Крокусе» главной причиной более тщательных проверок прибывающих в РФ иностранных граждан.

«Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», – говорится в сообщении.

Министры согласились, что необходимо бережно относиться к «проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики», добавили в ведомстве.

Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 145 человек. В числе задержанных были граждане Таджикистана. Мухриддин ранее комментировал теракт и подчеркивал, что акты терроризма не могут ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой.

29 апреля пресс-служба МИД Таджикистана сообщила о вручении ноты послу России Семену Григорьеву в связи со случаями якобы негативного отношения к гражданам республики и нарушения их прав. До этого министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало временно воздержаться от поездок в Россию своим гражданам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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