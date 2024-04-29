МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за якобы нарушения прав таджиков

До этого министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало временно воздержаться от поездок в Россию своим гражданам. МИД в ходе встречи с послом Григорьевым также выразил обеспокоенность необоснованными случаями отказа во въезде в РФ таджикским гражданам.