МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за якобы нарушения прав таджиков
Таджикистан вручил послу России Семену Григорьеву ноту министерства иностранных дел в связи со случаями негативного отношения к гражданам республики и якобы нарушения их прав, сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.
В ноте МИД констатировал «серьезную озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам республики на территории России.
До этого министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало временно воздержаться от поездок в Россию своим гражданам. МИД в ходе встречи с послом Григорьевым также выразил обеспокоенность необоснованными случаями отказа во въезде в РФ таджикским гражданам.
27 апреля в Госдуму внесли проект федерального закона, в котором предлагается ввести меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В частности, планируется ввести новый режим высылки, который будет устанавливаться в отношении нелегальных мигрантов.