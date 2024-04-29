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МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за якобы нарушения прав таджиков

Ведомости

Таджикистан вручил послу России Семену Григорьеву ноту министерства иностранных дел в связи со случаями негативного отношения к гражданам республики и якобы нарушения их прав, сообщила пресс-служба МИД Таджикистана. 

В ноте МИД констатировал «серьезную озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам республики на территории России.

До этого министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало временно воздержаться от поездок в Россию своим гражданам. МИД в ходе встречи с послом Григорьевым также выразил обеспокоенность необоснованными случаями отказа во въезде в РФ таджикским гражданам.

27 апреля в Госдуму внесли проект федерального закона, в котором предлагается ввести меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В частности, планируется ввести новый режим высылки, который будет устанавливаться в отношении нелегальных мигрантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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