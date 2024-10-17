ФАС разработала поправки в правила проведения торгов по транспортированию ТКО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала поправки в правила проведения торгов по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом говорится в сообщении ведомства.
Антимонопольная служба разработала поправки для развития конкуренции. Тема поднималась на IX Всероссийской тарифной конференции. Было отмечено, что, согласно правоприменительной практике ФАС, при низкой конкуренции на торгах стоимость транспортирования мусора может привести к росту расходов. Тогда появится вероятность отражения ситуации на тарифе.
Предлагаемые изменения предусматривают определение понятия «территории», на которой нужно проводить торги и обязательные случаи их объявления. Компании, занимающиеся вывозом ТКО, выбирают по принципу «понижения цены» на аукционе.
Количество лотов, в отношении которых региональный оператор обязан провести аукцион, увеличивается до четырех: большее число участников торгов может привести к снижению затрат. При введении в эксплуатацию новых объектов по обращению с ТКО документ предусматривает основания для досрочного пересмотра тарифов. По данным ФАС, это позволит оперативно реагировать на конъюнктуру рынка.
При установлении тарифов регоператоров российские регионы также получили право учитывать расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов с учетом накопленной фактической инфляции. В ФАС считают, что применение механизма улучшит качество услуг.
В ведомстве подчеркнули, что тарифы на ТКО не будут превышать установленные предельные индексы платы за коммунальные услуги.
Проект ФАС «О внесении изменений в Правила проведения торгов, по результатам которых определяются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора» был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 20 августа 2021 г.