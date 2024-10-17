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ФАС разработала поправки в правила проведения торгов по транспортированию ТКО

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала поправки в правила проведения торгов по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба разработала поправки для развития конкуренции. Тема поднималась на IX Всероссийской тарифной конференции. Было отмечено, что, согласно правоприменительной практике ФАС, при низкой конкуренции на торгах стоимость транспортирования мусора может привести к росту расходов. Тогда появится вероятность отражения ситуации на тарифе.

Предлагаемые изменения предусматривают определение понятия «территории», на которой нужно проводить торги и обязательные случаи их объявления. Компании, занимающиеся вывозом ТКО, выбирают по принципу «понижения цены» на аукционе.

Количество лотов, в отношении которых региональный оператор обязан провести аукцион, увеличивается до четырех: большее число участников торгов может привести к снижению затрат. При введении в эксплуатацию новых объектов по обращению с ТКО документ предусматривает основания для досрочного пересмотра тарифов. По данным ФАС, это позволит оперативно реагировать на конъюнктуру рынка.

При установлении тарифов регоператоров российские регионы также получили право учитывать расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов с учетом накопленной фактической инфляции. В ФАС считают, что применение механизма улучшит качество услуг.

В ведомстве подчеркнули, что тарифы на ТКО не будут превышать установленные предельные индексы платы за коммунальные услуги.

Проект ФАС «О внесении изменений в Правила проведения торгов, по результатам которых определяются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора» был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 20 августа 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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