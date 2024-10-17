ФАС разработала поправки в правила проведения торгов по транспортированию ТКО

Количество лотов, в отношении которых региональный оператор обязан провести аукцион, увеличивается до четырех: большее число участников торгов может привести к снижению затрат. При введении в эксплуатацию новых объектов по обращению с ТКО документ предусматривает основания для досрочного пересмотра тарифов. По данным ФАС, это позволит оперативно реагировать на конъюнктуру рынка.