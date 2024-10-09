У правительства возникли вопросы к мусорной реформе

Он отметил, что проблемы фиксируются в части собираемости платежей с граждан, нехватки техники и контейнеров и качества работы региональных операторов по вывозу мусора. «Все это [плохая собираемость платежей, нехватка контейнеров и техники, а также некачественная работа региональных операторов] в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах. А это не перекроет никакие наши с вами отчетные показатели», – подчеркнул он. В некоторых регионах, по оценке Патрушева, мусорная реформа «откровенно буксует». «Отмечу, что будут проанализированы абсолютно все субъекты и деятельность каждого регионального оператора», – заверил он, добавив, что для нормального функционирования отрасли по обращению с отходами «еще очень многое необходимо сделать».