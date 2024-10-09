У правительства возникли вопросы к мусорной реформе

У правительства возникли вопросы к мусорной реформеПомимо качества работы региональных операторов стоит проблема нехватки инфраструктуры и контейнеров
Спустя пять лет после запуска мусорной реформы в 2019 г. осталось еще «немало сложностей», которые предстоит решить: например, у правительства есть вопросы к качеству работы региональных операторов по вывозу мусора. Об этом Патрушев заявил на пленарном заседании Российского экологического форума.
Он отметил, что проблемы фиксируются в части собираемости платежей с граждан, нехватки техники и контейнеров и качества работы региональных операторов по вывозу мусора. «Все это [плохая собираемость платежей, нехватка контейнеров и техники, а также некачественная работа региональных операторов] в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах. А это не перекроет никакие наши с вами отчетные показатели», – подчеркнул он. В некоторых регионах, по оценке Патрушева, мусорная реформа «откровенно буксует». «Отмечу, что будут проанализированы абсолютно все субъекты и деятельность каждого регионального оператора», – заверил он, добавив, что для нормального функционирования отрасли по обращению с отходами «еще очень многое необходимо сделать».
Предшественник на посту вице-премьера, курирующего мусорную реформу, Виктория Абрамченко (в сентябре стала вице-спикером Госдумы) в ходе публичного отчета Российского экологического оператора (РЭО) 17 апреля, напротив, позитивно оценивала промежуточные итоги мусорной реформы. Например, она заявила, что, «несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов господдержки, удалось создать 250 объектов по обработке и утилизации отходов. Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку, с 7 до 53%».
Что же касается ситуации с собираемостью платежей, гендиректор РЭО Денис Буцаев дал ей иную оценку: по стране она достигла в среднем 93% и позволяет говорить о том, что «проблема с финансовой стабильностью отрасли с точки зрения платежей решена».
13 сентября представитель Минприроды сообщил «Ведомостям», что в ряде регионов есть сложности с работой регоператоров и совместно с субъектами вырабатываются механизмы для их решения. По данным РЭО за 2023 г., в антирейтинг регионов, где жители недовольны вывозом мусора, вошли Забайкальский край (50% опрошенных недовольны), Астраханская область (55%), Хакасия (58%), Орловская область (60%), Республика Алтай (61%), Карачаево-Черкесия (67%), Еврейская автономная область (67%).
Сложности с вывозом мусора могут возникать, в частности, из-за разногласий регоператора и владельцев полигона, рассказала «Ведомостям» член комитета по природопользованию Совета Федерации Ольга Епифанова. «Например, владелец полигона изменяет или сокращает время приема твердых коммунальных отходов (ТКО) – графики вывоза мусора срываются. В итоге заложниками подобных «разборок» между коммерческими структурами становятся люди», – пояснила она. Необходимо сделать отрасль по обращению с ТКО более прозрачной, чтобы таких ситуаций не возникало, подчеркнула Епифанова.
Как еще оценивали реформу
«Понимаю, что для людей вопрос эффективной утилизации отходов, включая переработку на современных заводах и рекультивацию старых свалок, не главное. Жители ценят чистоту у контейнеров и регулярность вывоза мусора», – сказала Абрамченко после своей отставки из правительства в ходе одной из поездок по Ростовской области. До избрания депутатом она являлась советником губернатора региона и инициировала аудит деятельности регоператоров региона, занимающихся утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО), для разработки пошагового плана по улучшению ситуации с обращением ТКО.
Ситуация с регоператорами нестабильна: многие из них банкротятся или меняются, отмечает зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов («Новые люди»). «Необходимо пересмотреть комплексный подход, который не удалось реализовать полностью в рамках прошедших реформ», – считает он. В случае если при взаимодействии с регоператорами будет делаться акцент только на наказания, то это может привести к ситуации, когда мусор в городах будет копиться, а организаций для его вывоза нет, опасается депутат.
Региональные операторы – это инструменты реализации мусорной реформы: если они плохо работают, значит, либо требования к ним недостаточные, либо они поставлены в условия, в которых не могут нормально работать, либо нет должного контроля, говорит член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. «Это системные ошибки, предусмотреть и исправить которые должны архитекторы реформы», – резюмировал эксперт. Для видимых улучшений в отрасли требуется привлечение квалифицированных управленцев, способных внедрить системные изменения в организацию процесса обращения с отходами, говорит научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко.