РБК: «Газпром-медиа» освободит часть арендованного офиса в Москве
«Газпром-медиа» с 2014 г. арендовал в бизнес-центре пять этажей, из них освободятся «как минимум два-три», новый арендатор уже найден, рассказал один из собеседников издания. Собственник бизнес-центра ПАО «Трехгорная мануфактура» сообщил, «Газпром-медиа» перестанет снимать часть площадей в связи с переездом офиса компании в Петербург.
По данным РБК, в Санкт-Петербурге под штаб-квартиру холдинга арендованы 5000 кв. м в бизнес-центре Electro на Московском проспекте. Источник издания сообщил, что в город переехала команда главы «Газпром-медиа» Александра Жарова, пресс-служба холдинга и ключевые департаменты, связанные с финансовым управлением.
«Газпром-медиа» – один из крупнейших в России медиахолдингов, он управляет телеканалами (НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ-3, «Пятница», «2x2»), радиостанциями («Эхо Москвы, «Авторадио», Like FM, «Детское радио»), кинокомпанией «Централ партнершип», студиями Comedy Club Production, Good Story Media и 1-2-3 Production, сервисом Rutube и проч. Основной учредитель холдинга – Газпромбанк.
В 2022 г. «Газпром-медиа» арендовала у девелопера Alcon Group 9266 кв. м в бизнес-центре Alcon на Ленинградском проспекте на севере Москвы, писали «Ведомости».