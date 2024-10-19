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РБК: «Газпром-медиа» освободит часть арендованного офиса в Москве

Ведомости

Холдинг «Газпром-медиа» освободит около половины офисных площадей в бизнес-центре «Рочдел центр» рядом с Домом правительства на Краснопресненской набережной в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники в компании. По данным собственника здания, решение связано с переездом офиса в Санкт-Петербург.

«Газпром-медиа» с 2014 г. арендовал в бизнес-центре пять этажей, из них освободятся «как минимум два-три», новый арендатор уже найден, рассказал один из собеседников издания. Собственник бизнес-центра ПАО «Трехгорная мануфактура» сообщил, «Газпром-медиа» перестанет снимать часть площадей в связи с переездом офиса компании в Петербург.

По данным РБК, в Санкт-Петербурге под штаб-квартиру холдинга арендованы 5000 кв. м в бизнес-центре Electro на Московском проспекте. Источник издания сообщил, что в город переехала команда главы «Газпром-медиа» Александра Жарова, пресс-служба холдинга и ключевые департаменты, связанные с финансовым управлением. 

«Газпром-медиа» – один из крупнейших в России медиахолдингов, он управляет телеканалами (НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ-3, «Пятница», «2x2»), радиостанциями («Эхо Москвы, «Авторадио», Like FM, «Детское радио»), кинокомпанией «Централ партнершип», студиями Comedy Club Production, Good Story Media и 1-2-3 Production, сервисом Rutube и проч. Основной учредитель холдинга – Газпромбанк.

В 2022 г. «Газпром-медиа» арендовала у девелопера Alcon Group 9266 кв. м в бизнес-центре Alcon на Ленинградском проспекте на севере Москвы, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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