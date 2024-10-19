РБК: «Газпром-медиа» освободит часть арендованного офиса в Москве

Холдинг «Газпром-медиа» освободит около половины офисных площадей в бизнес-центре «Рочдел центр» рядом с Домом правительства на Краснопресненской набережной в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники в компании. По данным собственника здания, решение связано с переездом офиса в Санкт-Петербург.