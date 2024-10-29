Минпромторг предложил эксперимент по маркировке сладостей и кондитерских изделий
Минпромторг РФ предложил провести в России эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий с 15 декабря 2024 г. по 31 августа 2025 г. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный министерством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В эксперимент по маркировке предложено включить шоколад, пирожные, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, джемы, фруктовое и ореховое пюре, жевательную резинку, а также консервированные с помощью сахара фрукты, орехи, овощи и другие виды сладостей. Участие в эксперименте – добровольное.
Государственная система маркировки стартовала в 2019 г. с целью противодействия фальсификату. «Честный знак» уже включает данные по молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, табаку, пиву, обуви, товарам легкой промышленности, шубам, шинам, духам, фотоаппаратам, медицинским изделиям, креслам-коляскам, антисептикам, БАДам, лекарствам и т.д. С 1 сентября 2024 г. в России также введена обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов.