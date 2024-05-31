Маркировка кормов для животных в России станет обязательной с 1 сентября
С 1 сентября в России вводится обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, передает ТАСС.
Уточняется, что с 1 сентября участники оборота должны будут зарегистрироваться в государственной системе маркировки «Честный знак». С 1 октября маркировка должна появиться на упаковках сухих кормов и ветпрепаратов. Маркировка влажных кормов вводится с 1 марта 2025 г.
Сведения о выводе кормов из оборота будут передаваться в систему маркировки с 1 сентября 2025 г.
Эксперимент с маркировкой кормов для домашних животных проходит в России с 25 декабря 2023 г. по 31 августа 2024 г. В экспериментальной маркировке кормов для животных участвуют компании, выпускающие продукты для собак, кошек, птиц, грызунов и других питомцев.
Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» действует в России с 2019 г. Сейчас обязательная маркировка распространяется на молочную продукцию, воду в упаковке, лекарства, табак, обувь, фотоаппараты, пиво, медицинские изделия и др.