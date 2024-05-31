Маркировка кормов для животных в России станет обязательной с 1 сентября

Эксперимент с маркировкой кормов для домашних животных проходит в России с 25 декабря 2023 г. по 31 августа 2024 г. В экспериментальной маркировке кормов для животных участвуют компании, выпускающие продукты для собак, кошек, птиц, грызунов и других питомцев.