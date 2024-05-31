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Маркировка кормов для животных в России станет обязательной с 1 сентября

Ведомости

С 1 сентября в России вводится обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, передает ТАСС.

Уточняется, что с 1 сентября участники оборота должны будут зарегистрироваться в государственной системе маркировки «Честный знак». С 1 октября маркировка должна появиться на упаковках сухих кормов и ветпрепаратов. Маркировка влажных кормов вводится с 1 марта 2025 г. 

Сведения о выводе кормов из оборота будут передаваться в систему маркировки с 1 сентября 2025 г. 

Эксперимент с маркировкой кормов для домашних животных проходит в России с 25 декабря 2023 г. по 31 августа 2024 г. В экспериментальной маркировке кормов для животных участвуют компании, выпускающие продукты для собак, кошек, птиц, грызунов и других питомцев.

Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» действует в России с 2019 г. Сейчас обязательная маркировка распространяется на молочную продукцию, воду в упаковке, лекарства, табак, обувь, фотоаппараты, пиво, медицинские изделия и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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