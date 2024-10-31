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Пассажиропоток российских авиакомпаний превысил 86 млн человек за девять месяцев

Ведомости

Пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев 2024 г. составил 86,2 млн человек, что на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г., сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Из них 20,3 млн пассажиров было обслужено на международных авиалиниях и 65,9 млн на внутренних. Это на 21,5% и 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом международные перевозки в сентябре выросли на 20% до 2,5 млн пассажиров, а внутренние – на 1,7% до 8,2 млн пассажиров.

В топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных по России вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7 Airlines), «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось чуть более 69,4% всех перевозок.

4 сентября «Ведомости» со ссылкой на обзор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса писали, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2024 г. может достигнуть 112 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году.

17 октября Росавиация докладывала о том, что российские авиакомпании в сентябре текущего года перевезли пассажиров на 4,8% больше аналогичного периода 2023 г. В результате пассажиропоток за предыдущий месяц составил 10,7 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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