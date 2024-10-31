Пассажиропоток российских авиакомпаний превысил 86 млн человек за девять месяцев
Пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев 2024 г. составил 86,2 млн человек, что на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г., сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Из них 20,3 млн пассажиров было обслужено на международных авиалиниях и 65,9 млн на внутренних. Это на 21,5% и 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом международные перевозки в сентябре выросли на 20% до 2,5 млн пассажиров, а внутренние – на 1,7% до 8,2 млн пассажиров.
В топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных по России вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7 Airlines), «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось чуть более 69,4% всех перевозок.
17 октября Росавиация докладывала о том, что российские авиакомпании в сентябре текущего года перевезли пассажиров на 4,8% больше аналогичного периода 2023 г. В результате пассажиропоток за предыдущий месяц составил 10,7 млн человек.