Пассажиропоток российских авиакомпаний превысил 86 млн человек за девять месяцев

4 сентября «Ведомости» со ссылкой на обзор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса писали, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2024 г. может достигнуть 112 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году.