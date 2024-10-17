Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре вырос до 10,7 млн человек
Российские авиакомпании в сентябре текущего года перевезли пассажиров на 4,8% больше аналогичного периода 2023 г. В результате пассажиропоток за предыдущий месяц составил 10,7 млн человек, сообщила Росавиация.
В топ-5 крупнейших перевозчиков оказались «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь» (S7) и «Уральские авиалинии».
За месяц их услугами воспользовались 7,5 млн пассажиров: рост составил 6,8% относительно сентября прошлого года.
В Росавиации отметили, что процент занятости посадочных мест вырос до 90% с 89,1%.
Количество выполненных рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» в сентябре 2024 г. увеличилось на 19% по сравнению с сентябрем 2023 г. В продажу было выставлено почти 4,5 млн кресел (+15,3%). Количество пассажиров «Аэрофлота» в предыдущем месяце также повысилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.
24 июля «Ведомости» писали о повышении цен на 17% на авиаперелеты по России за первое полугодие 2024 г. При этом перелеты экономклассом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%. Эксперты связывают это с издержками перевозчиков и распределением парка в пользу международных рейсов.