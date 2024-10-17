Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре вырос до 10,7 млн человек

Количество выполненных рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» в сентябре 2024 г. увеличилось на 19% по сравнению с сентябрем 2023 г. В продажу было выставлено почти 4,5 млн кресел (+15,3%). Количество пассажиров «Аэрофлота» в предыдущем месяце также повысилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.