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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре вырос до 10,7 млн человек

Ведомости

Российские авиакомпании в сентябре текущего года перевезли пассажиров на 4,8% больше аналогичного периода 2023 г. В результате пассажиропоток за предыдущий месяц составил 10,7 млн человек, сообщила Росавиация.

В топ-5 крупнейших перевозчиков оказались «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь» (S7) и «Уральские авиалинии».

За месяц их услугами воспользовались 7,5 млн пассажиров: рост составил 6,8% относительно сентября прошлого года.

В Росавиации отметили, что процент занятости посадочных мест вырос до 90% с 89,1%.

Количество выполненных рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» в сентябре 2024 г. увеличилось на 19% по сравнению с сентябрем 2023 г. В продажу было выставлено почти 4,5 млн кресел (+15,3%). Количество пассажиров «Аэрофлота» в предыдущем месяце также повысилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.

24 июля «Ведомости» писали о повышении цен на 17% на авиаперелеты по России за первое полугодие 2024 г. При этом перелеты экономклассом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%. Эксперты связывают это с издержками перевозчиков и распределением парка в пользу международных рейсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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