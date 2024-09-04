ГТЛК ожидает роста авиаперевозок на 6% по итогам года

ГТЛК ожидает роста авиаперевозок на 6% по итогам годаЭксперты называют прогноз реалистичным при сохранении текущей динамики пассажиропотока
Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2024 г. может достигнуть 112 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса, с которым ознакомились «Ведомости».
Согласно данным компании, перевозки на внутренних линиях могут составить 84 млн пассажиров – на 1% больше, чем годом ранее. На международных обслужат 28 млн пассажиров (+25% год к году). Свой прогноз ГТЛК основывает на данных консалтингового агентства «Аэропрогресс». «Ведомости» направили запрос в компанию.
Эти данные основаны на заявлениях российских авиакомпаний о планах по увеличению частоты существующих рейсов и открытию новых направлений в текущем весенне-летнем расписании, пояснил «Ведомостям» представитель ГТЛК.
По его словам, ограничивающим фактором для роста пассажиропотока может стать дефицит провозных мощностей, то есть имеющийся парк воздушных судов (ВС) у авиакомпаний. Поскольку поставок новых отечественных самолетов перевозчикам в 2024 г. не ожидается, пояснил он. Проблемы с техобслуживанием иностранных бортов, а также неожиданный вывод каких-либо ВС из эксплуатации будут негативно влиять на возможности по перевозке пассажиров, добавил собеседник.
Эта проблема может быть частично решена за счет восстановления «законсервированных» самолетов, как это было с Red Wings, продолжает он. Он напомнил, что в 2023 г. авиакомпания вернула в эксплуатацию два Ту-204/214. Доля использования отечественных самолетов в трафике авиаперевозок из-за санкций выросла с 6% в 2019 г. до 11% в 2024 г., следует из обзора лизинговой компании.
По итогам семи месяцев 2024 г. пассажиропоток российских авиакомпаний составил 63,3 млн человек, что на 7% больше, чем годом ранее. На внутренних направлениях в январе – июле было обслужено 48,1 млн человек (+3%), на международных – 15,1 млн (+22%), следует из статистики Росавиации. Почти 70% всех перевезенных пассажиров пришлось на пять российских авиакомпаний – «Аэрофлот», «Победа», «Россия» (все входят в группу «Аэрофлот»), S7 Airlines и «Уральские авиалинии». «Ведомости» направили им вопросы о прогнозах на этот год.
Актуальный прогноз Росавиации предполагает, что отечественные эксплуатанты перевезут в этом году 98,1 млн пассажиров – на 7% меньше, чем годом ранее. Он соответствует целевым значениям, обозначенным в «Комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 г.». В базовом варианте перевозки на внутрироссийских направлениях достигнут 77,3 млн человек, на международных направлениях – 20,8 млн.
Рост пассажирских авиаперевозок в первом полугодии этого года свидетельствует о том, что прогноз ГТЛК на весь 2024 г. выглядит «вполне реалистично», говорит старший директор корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Элина Кулиева. По ее словам, сезонность III и IV кварталов также должна поддержать динамику увеличения пассажиропотока. Кулиева ожидает, что по итогам 2024 г. объем авиаперевозок вырастет в годовом выражении на 10-15%.
С ней соглашается главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. Он отмечает, что на рынке наблюдается рост спроса на авиаперевозки и рост средней занятости пассажирских кресел, которая достигла 90%. По словам эксперта, сейчас у авиакомпаний улучшается ситуация с обслуживанием ВС. В частности, сокращаются сроки поставок запчастей, увеличивается налет на каждый самолет, уточняет он.
Шатилин ожидает сокращения внутренних направлений в пользу международных рейсов на фоне отсутствия широких субсидий для авиаотрасли, которые выделялись из бюджета в предыдущие годы.
Напомним, по итогам 2022-2023 гг. Минтранс направил на поддержку внутренних авиаперевозок более 120 млрд руб. Так, в 2023 г. на субсидированные полеты наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока ведомство направило 11,6 млрд руб. На программы региональных перелетов в обход Москвы – 7,3 млрд руб. Еще 5,9 млрд руб. – в качестве субсидии единой дальневосточной авиакомпании. «Ведомости» направили дополнительные вопросы в Минтранс.