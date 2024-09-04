ГТЛК ожидает роста авиаперевозок на 6% по итогам года

По итогам семи месяцев 2024 г. пассажиропоток российских авиакомпаний составил 63,3 млн человек, что на 7% больше, чем годом ранее. На внутренних направлениях в январе – июле было обслужено 48,1 млн человек (+3%), на международных – 15,1 млн (+22%), следует из статистики Росавиации. Почти 70% всех перевезенных пассажиров пришлось на пять российских авиакомпаний – «Аэрофлот», «Победа», «Россия» (все входят в группу «Аэрофлот»), S7 Airlines и «Уральские авиалинии». «Ведомости» направили им вопросы о прогнозах на этот год.