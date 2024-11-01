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В октябре Россия экспортировала рекордный объем СПГ в 2024 году

Ведомости

Объем экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в октябре стал самым высоким в текущем году, достигнув 3,06 млн т, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период 2023 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Kpler.

Октябрьский показатель уступает лишь рекорду в 3,2 млн т, который был достигнут в декабре 2023 г. В целом за 10 месяцев этого года поставки СПГ из России выросли до 27,4 млн т, или на 4,7% год к году. Большая часть газа в период открытой навигации по Севморпути экспортировалась в Азию, а к закупкам у «Ямал СПГ» после двухмесячной паузы вернулась Бельгия – один из крупнейших покупателей завода.

В марте «Ведомости» со ссылкой на обзор Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Global Gas Outlook 2050 писали, что поставки СПГ на мировом рынке уже к 2026 г. начнут доминировать над трубопроводными по объемам отгрузки потребителям. Китай останется крупнейшим импортером СПГ до 2030 г., затем этот статус перейдет к Индии. Наибольшие темпы роста импорта сжиженного газа будут демонстрировать страны Южной и Юго-Восточной Азии. Евросоюз также значительно увеличит закупки СПГ, доля сжиженного газа в общей структуре газового импорта вырастет с 24% в 2022 г. до 46% к 2030 г., полагают аналитики ФСЭГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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