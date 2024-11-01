В октябре Россия экспортировала рекордный объем СПГ в 2024 году
Объем экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в октябре стал самым высоким в текущем году, достигнув 3,06 млн т, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период 2023 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Kpler.
Октябрьский показатель уступает лишь рекорду в 3,2 млн т, который был достигнут в декабре 2023 г. В целом за 10 месяцев этого года поставки СПГ из России выросли до 27,4 млн т, или на 4,7% год к году. Большая часть газа в период открытой навигации по Севморпути экспортировалась в Азию, а к закупкам у «Ямал СПГ» после двухмесячной паузы вернулась Бельгия – один из крупнейших покупателей завода.
В марте «Ведомости» со ссылкой на обзор Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Global Gas Outlook 2050 писали, что поставки СПГ на мировом рынке уже к 2026 г. начнут доминировать над трубопроводными по объемам отгрузки потребителям. Китай останется крупнейшим импортером СПГ до 2030 г., затем этот статус перейдет к Индии. Наибольшие темпы роста импорта сжиженного газа будут демонстрировать страны Южной и Юго-Восточной Азии. Евросоюз также значительно увеличит закупки СПГ, доля сжиженного газа в общей структуре газового импорта вырастет с 24% в 2022 г. до 46% к 2030 г., полагают аналитики ФСЭГ.