В октябре Россия экспортировала рекордный объем СПГ в 2024 году

Октябрьский показатель уступает лишь рекорду в 3,2 млн т, который был достигнут в декабре 2023 г. В целом за 10 месяцев этого года поставки СПГ из России выросли до 27,4 млн т, или на 4,7% год к году. Большая часть газа в период открытой навигации по Севморпути экспортировалась в Азию, а к закупкам у «Ямал СПГ» после двухмесячной паузы вернулась Бельгия – один из крупнейших покупателей завода.