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Сеть ресторанов TGI Fridays подала на банкротство

Ведомости

Американская сеть ресторанов быстрого питания TGI Friday’s Inc. подала заявление о банкротстве в суд Техаса. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания предварительно оценила свои активы и обязательства в $100-500 млн. Исполнительный директор TGI Fridays Рохит Маноча указал, что основной причиной финансовых проблем сети стали пандемия коронавируса и структура капитала. Сеть ресторанов также проигрывает конкуренцию более дешевым и быстрым точкам питания, отметило агентство. Потребители стараются экономить в условиях инфляции и роста цен на жилье и выбирают есть дома или в недорогих заведениях.

По данным Bloomberg, перед подачей заявления о банкротстве сеть рассматривала вариант реструктуризации бизнеса. Агентство указало на тенденцию на закрытие старых франшиз питания из-за превосходства новых дешевых точек фастфуда. В частности, в мае на банкротство подала сеть ресторанов Red Lobster.

TGI Fridays была основана в Нью-Йорке в 1965 г. В России по программе франчайзинга ресторанами сети управляет ресторанный холдинг «Росинтер ресторантс холдинг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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