Сеть ресторанов TGI Fridays подала на банкротство

Компания предварительно оценила свои активы и обязательства в $100-500 млн. Исполнительный директор TGI Fridays Рохит Маноча указал, что основной причиной финансовых проблем сети стали пандемия коронавируса и структура капитала. Сеть ресторанов также проигрывает конкуренцию более дешевым и быстрым точкам питания, отметило агентство. Потребители стараются экономить в условиях инфляции и роста цен на жилье и выбирают есть дома или в недорогих заведениях.