Сеть ресторанов TGI Fridays подала на банкротство
Американская сеть ресторанов быстрого питания TGI Friday’s Inc. подала заявление о банкротстве в суд Техаса. Об этом сообщает Bloomberg.
Компания предварительно оценила свои активы и обязательства в $100-500 млн. Исполнительный директор TGI Fridays Рохит Маноча указал, что основной причиной финансовых проблем сети стали пандемия коронавируса и структура капитала. Сеть ресторанов также проигрывает конкуренцию более дешевым и быстрым точкам питания, отметило агентство. Потребители стараются экономить в условиях инфляции и роста цен на жилье и выбирают есть дома или в недорогих заведениях.
По данным Bloomberg, перед подачей заявления о банкротстве сеть рассматривала вариант реструктуризации бизнеса. Агентство указало на тенденцию на закрытие старых франшиз питания из-за превосходства новых дешевых точек фастфуда. В частности, в мае на банкротство подала сеть ресторанов Red Lobster.
TGI Fridays была основана в Нью-Йорке в 1965 г. В России по программе франчайзинга ресторанами сети управляет ресторанный холдинг «Росинтер ресторантс холдинг».