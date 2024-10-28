WSJ: экономисты предупреждают о новых рисках инфляции после выборов в США
Инфляция в США может пойти в рост, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп будет переизбран на пост президента страны и начнет реализацию своих идей о всеобъемлющих пошлинах на импортные товары, депортации рабочих и снижении процентных ставок. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экономистов и чиновников.
В октябре Трамп говорил, что в случае победы на выборах отменит подоходный налог для американцев, живущих в других странах. Он также предлагал освободить от налогов чаевые, оплату сверхурочных и пособия по социальному обеспечению. Кроме того, в эфире онлайн-шоу Maintaining with Tyrus кандидат сказал, что рассмотрит возможность освобождения от уплаты налогов полицейских, пожарных, действующих военнослужащих и ветеранов.
Как полагает бывший директор по законодательным вопросам в Белом доме Марк Шорт, учитывая изменившуюся экономическую среду и далеко идущие политические решения, предложенные Трампом, есть основания беспокоиться о том, что угрозы инфляции будут усилены в случае его переизбрания.
WSJ отмечает, что второй срок Трампа будет проходить на совершенно ином экономическом фоне, чем его первый, когда ценовое давление было низким и стабильным в течение многих лет. В последние дни доходность облигаций выросла на ожиданиях, что кандидат от республиканцев победит на президентских выборах и его новый срок принесет более высокий дефицит, инфляцию или и то, и другое.
В то же время вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис – главный соперник Трампа – пообещала решить проблему кризиса стоимости жизни путем стимулирования строительства, пресечения предполагаемого завышения цен и расширения налоговых льгот для семей с маленькими детьми. При этом она обязалась компенсировать любые новые программы расходов за счет налогов или других повышений доходов, но не предложила значительного прямого сокращения дефицита, пишет издание.
«Если демократы удержатся у власти, я не думаю, что вы увидите большой всплеск инфляции», – сказал бывший помощник республиканца в Сенате Брайан Ридл, который сейчас работает в Манхэттенском институте. Он добавил также, что в случае победы Харрис инфляция может остаться «неустойчивой и упрямой».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В середине октября издание The Wall Street Journal также опубликовало результаты ежеквартального опроса экономистов, согласно которым, инфляция, процентные ставки и дефицит будут выше при возможном президентстве Трампа, чем при политике Харрис. Аналогичный опрос The Wall Street Journal проводил в июле, когда противником Трампа в президентской гонке был действующий глава США Джо Байден. Результаты были похожими: 56% респондентов заявили, что при Трампе инфляция будет выше, в то время как 16% выразили мнение, что она больше ускорится при Байдене.