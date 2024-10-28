WSJ: экономисты предупреждают о новых рисках инфляции после выборов в США

WSJ отмечает, что второй срок Трампа будет проходить на совершенно ином экономическом фоне, чем его первый, когда ценовое давление было низким и стабильным в течение многих лет. В последние дни доходность облигаций выросла на ожиданиях, что кандидат от республиканцев победит на президентских выборах и его новый срок принесет более высокий дефицит, инфляцию или и то, и другое.