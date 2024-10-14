WSJ: экономисты прогнозируют большее ускорение инфляции при политике Трампа

WSJ: экономисты прогнозируют большее ускорение инфляции при политике ТрампаОни опасаются более быстрого роста цен из-за планов республиканца по пошлинам на импорт
Опрошенные The Wall Street Journal экономисты полагают, что инфляция, процентные ставки и дефицит будут выше при возможном президентстве Дональда Трампа, чем при политике кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Издание опубликовало результаты ежеквартального опроса.
Из 50 опрошенных экономистов 68% заявили, что цены будут расти быстрее при Трампе, чем при Харрис. 12% респондентов выразили мнение, что инфляция будет выше при Харрис, а остальные опрошенные не увидели существенной разницы между кандидатами. Экономисты увидели меньше всего различий между кандидатами в вопросе общего экономического роста: 45% заявили, что при Харрис объем производства будет расти быстрее, 37% считают, что экономика больше вырастет при Трампе.
Аналогичный опрос The Wall Street Journal проводил в июле, когда противником Трампа в президентской гонке был действующий глава США Джо Байден. Результаты были похожими: 56% респондентов заявили, что при Трампе инфляция будет выше, в то время как 16% выразили мнение, что она больше ускорится при Байдене. Разницу не увидели 28% опрошенных.
Второй президентский срок Трампа приведет к более быстрому росту цен из-за планов республиканца по пошлинам на ввозимые товары, заявил директор центра экономических исследований и прогнозирования Лютеранского университета Калифорнии Дэн Гамильтон. При этом он отметил, что политика обоих кандидатов «инфляционная». Кандидат от Республиканской партии планирует ввести всеобщие пошлины на импортные товары в размере от 10% до 20%. Он также предложил ввести пошлины на товары из Китая в размере 60%. По мнению Трампа, эти меры смогут, в частности, вернуть рабочие места в обрабатывающей промышленности США.
65% экономистов полагают, что предлагаемая Трампом политика приведет к увеличению давления на дефицит федерального бюджета, хотя ни один из кандидатов в президенты не заявляли о желании провести фискальную реформу. В ходе предвыборной кампании Трамп предложил отменить налоги на доход по социальному обеспечению и оплату сверхурочных, а также снизить их для граждан США, проживающих за рубежом. Республиканец также пообещал ужесточить иммиграционную политику, что может сократить число людей, которые работают в США и платят налоги. Комитет по ответственному федеральному бюджету подсчитал, что планы Трампа увеличат дефицит федерального бюджета на $7,5 трлн в течение следующих 10 лет.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. После того как действующий президент Байден выбыл из предвыборной гонки, кандидатом от демократов стала вице-президент Харрис. Ее главным соперником на выборах является кандидат от Республиканской партии Трамп. 10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис, они длились около 1 часа 45 минут.