WSJ: экономисты прогнозируют большее ускорение инфляции при политике Трампа

65% экономистов полагают, что предлагаемая Трампом политика приведет к увеличению давления на дефицит федерального бюджета, хотя ни один из кандидатов в президенты не заявляли о желании провести фискальную реформу. В ходе предвыборной кампании Трамп предложил отменить налоги на доход по социальному обеспечению и оплату сверхурочных, а также снизить их для граждан США, проживающих за рубежом. Республиканец также пообещал ужесточить иммиграционную политику, что может сократить число людей, которые работают в США и платят налоги. Комитет по ответственному федеральному бюджету подсчитал, что планы Трампа увеличат дефицит федерального бюджета на $7,5 трлн в течение следующих 10 лет.