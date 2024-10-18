Трамп пообещал подумать об отмене налогов для военных, полицейских и пожарных
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональда Трамп заявил в эфире онлайн-шоу Maintaining with Tyrus, что рассмотрит возможность освобождения от уплаты налогов полицейских, пожарных, действующих военнослужащих и ветеранов. Bloomberg отмечает, что эта инициатива может затронуть более 20 млн человек.
«Я бы об этом подумал», – сказал Трамп в ответ на вопрос об освобождении сотрудников служб экстренного реагирования и военнослужащих от налогообложения.
По разным оценкам, пишет Bloomberg, в США сейчас насчитывается около 18 млн ветеранов боевых действий, примерно 1,3 млн действующих военнослужащих, около 1 млн сотрудников полиции и более 300 000 пожарных.
Ранее в октябре Трамп говорил, что в случае победы на выборах отменит подоходный налог для американцев, живущих в других странах. Он также предлагал освободить от налогов чаевые, оплату сверхурочных и пособия по социальному обеспечению.
Экономисты предупреждают, отмечает Bloomberg, что такая политика Трампа может привести к резкому увеличению федерального долга на $15 трлн в течение следующего десятилетия. Сам кандидат утверждал, что экономический рост страны компенсирует потерю налоговых поступлений.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего главы государства Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. В середине октября издание The Wall Street Journal опубликовало результаты ежеквартального опроса экономистов, согласно которым, инфляция, процентные ставки и дефицит будут выше при возможном президентстве Трампа, чем при политике Харрис.