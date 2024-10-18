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Трамп пообещал подумать об отмене налогов для военных, полицейских и пожарных

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональда Трамп заявил в эфире онлайн-шоу Maintaining with Tyrus, что рассмотрит возможность освобождения от уплаты налогов полицейских, пожарных, действующих военнослужащих и ветеранов. Bloomberg отмечает, что эта инициатива может затронуть более 20 млн человек.

«Я бы об этом подумал», – сказал Трамп в ответ на вопрос об освобождении сотрудников служб экстренного реагирования и военнослужащих от налогообложения.

По разным оценкам, пишет Bloomberg, в США сейчас насчитывается около 18 млн ветеранов боевых действий, примерно 1,3 млн действующих военнослужащих, около 1 млн сотрудников полиции и более 300 000 пожарных.

Ранее в октябре Трамп говорил, что в случае победы на выборах отменит подоходный налог для американцев, живущих в других странах. Он также предлагал освободить от налогов чаевые, оплату сверхурочных и пособия по социальному обеспечению.

Экономисты предупреждают, отмечает Bloomberg, что такая политика Трампа может привести к резкому увеличению федерального долга на $15 трлн в течение следующего десятилетия. Сам кандидат утверждал, что экономический рост страны компенсирует потерю налоговых поступлений.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего главы государства Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. В середине октября издание The Wall Street Journal опубликовало результаты ежеквартального опроса экономистов, согласно которым, инфляция, процентные ставки и дефицит будут выше при возможном президентстве Трампа, чем при политике Харрис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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