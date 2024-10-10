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Трамп пообещал отменить подоходный налог для живущих за границей американцев

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отменит подоходный налог для американцев, живущих в других странах. Об этом пишет Bloomberg.

Граждане США независимо от того, где они живут, должны подавать налоговую информацию в налоговую, а некоторые экспатрианты обязаны платить налоги США в дополнение к сборам в стране, где они проживают.

«Я поддерживаю идею прекращения двойного налогообложения американцев за рубежом! Давайте вместе поставим Америку на первое место. Зарегистрируйтесь и голосуйте за республиканцев», – говорится в заявлении Трампа.

Bloomberg обращает внимание, что такое решение требует одобрения конгресса. При этом оно сократит бумажную работу и, возможно, налоговые счета для примерно 9 млн американцев, которые, по оценкам госдепартамента, живут за границей.

Обещание не взимать налоги с американцев за границей – последнее в ряде планов Трампа по сокращению личных налоговых счетов. Он также предлагал освободить от налогов чаевые, оплату сверхурочных и пособия по социальному обеспечению.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. 10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис, они продолжались около 1 часа 45 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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