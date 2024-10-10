Трамп пообещал отменить подоходный налог для живущих за границей американцев
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отменит подоходный налог для американцев, живущих в других странах. Об этом пишет Bloomberg.
Граждане США независимо от того, где они живут, должны подавать налоговую информацию в налоговую, а некоторые экспатрианты обязаны платить налоги США в дополнение к сборам в стране, где они проживают.
«Я поддерживаю идею прекращения двойного налогообложения американцев за рубежом! Давайте вместе поставим Америку на первое место. Зарегистрируйтесь и голосуйте за республиканцев», – говорится в заявлении Трампа.
Bloomberg обращает внимание, что такое решение требует одобрения конгресса. При этом оно сократит бумажную работу и, возможно, налоговые счета для примерно 9 млн американцев, которые, по оценкам госдепартамента, живут за границей.
Обещание не взимать налоги с американцев за границей – последнее в ряде планов Трампа по сокращению личных налоговых счетов. Он также предлагал освободить от налогов чаевые, оплату сверхурочных и пособия по социальному обеспечению.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. 10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис, они продолжались около 1 часа 45 минут.