«Калашников» завершил испытания автомата АМ-17
Концерн «Калашников» сообщил о завершении стрелковых испытаний малогабаритного автомата АМ-17. Это следует из информации на сайте компании.
«Государственные испытания нового перспективного автомата АМ-17 завершились успешно. В настоящий момент концерн «Калашников» оформляет результаты испытаний и готовит необходимую документацию для получения литеры «О1» на это изделие», – говорится в сообщении.
Автомат имеет калибр 5,45 мм, магазин из 30 патронов 5,45х39 мм. Автоматика АМ-17 основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание – поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора.
АМ-17 прошел апробацию в зоне спецоперации, где получил хорошие отзывы, отметили в концерне. Он может заменить автомат АКС74У (укороченная версия АКС74), принятый на вооружение в 1979 г.
В августе 2023 г. концерн представил автомат АК-19 нового образца, который использует патрон натовского калибра 5,56 мм. В том же месяце стало известно о планах концерна «Калашников» увеличить производство автоматов АК-12 в 2024 г. В компании сообщили, что в этом году предприятие выполняет гособоронзаказ по автоматам в «рекордном объеме».