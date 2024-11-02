«Калашников» завершил испытания автомата АМ-17

В августе 2023 г. концерн представил автомат АК-19 нового образца, который использует патрон натовского калибра 5,56 мм. В том же месяце стало известно о планах концерна «Калашников» увеличить производство автоматов АК-12 в 2024 г. В компании сообщили, что в этом году предприятие выполняет гособоронзаказ по автоматам в «рекордном объеме».