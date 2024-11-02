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«Калашников» завершил испытания автомата АМ-17

Ведомости

Концерн «Калашников» сообщил о завершении стрелковых испытаний малогабаритного автомата АМ-17. Это следует из информации на сайте компании.

«Государственные испытания нового перспективного автомата АМ-17 завершились успешно. В настоящий момент концерн «Калашников» оформляет результаты испытаний и готовит необходимую документацию для получения литеры «О1» на это изделие», – говорится в сообщении.

Автомат имеет калибр 5,45 мм, магазин из 30 патронов 5,45х39 мм. Автоматика АМ-17 основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание – поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора.

АМ-17 прошел апробацию в зоне спецоперации, где получил хорошие отзывы, отметили в концерне. Он может заменить автомат АКС74У (укороченная версия АКС74), принятый на вооружение в 1979 г.

В августе 2023 г. концерн представил автомат АК-19 нового образца, который использует патрон натовского калибра 5,56 мм. В том же месяце стало известно о планах концерна «Калашников» увеличить производство автоматов АК-12 в 2024 г. В компании сообщили, что в этом году предприятие выполняет гособоронзаказ по автоматам в «рекордном объеме».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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