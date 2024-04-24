«Калашников» представил мини-разведывательный беспилотник «Каракурт»

16 марта Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск, заслушав в ее штабе доклады командующих по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации. По оценке начальника штаба Алексея Кима, применение ВС РФ высокоточных средств поражения и ударных беспилотников привело к существенным потерям украинской стороны в технике и живой силе. 30 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае. Одному из заводов он поручил ускорить строительство новых производственных площадей. 19 апреля министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, он призвал поставить дополнительные системы защиты для танков в зону спецоперации.