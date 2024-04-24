«Калашников» представил мини-разведывательный беспилотник «Каракурт»
Концерн «Калашников» представил специалистам Минобороны России беспилотные летательные аппараты «Каракурт», СКАТ 350 М и систему подъема аппаратуры «Квазимачта». Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным концерна, «Каракурт» представляет из себя мини-разведывательный дрон с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Он отличается маневренностью запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера.
СКАТ 350 М разработан для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. В оборонном холдинге подчеркнули, что аппарат прекрасно проявил себя в условиях боевого применения в зоне спецоперации.
Что касается СПА «Квазимачта», то система обеспечивает высокоскоростной обмен данных с наземной станцией информации (НСУ) по кабелю электропитания. Платформа может работать в режиме радиомолчания. Время полета составляет не менее 24 часов. В концерне также отметили возможность выноса НСУ и оператора от точки висения БЛА на 500 м.
«Эксплуатанты отметили востребованные тактико-технические характеристики беспилотников. По их словам, изделия разработаны с учетом приоритетных направлений развития оборонного комплекса страны и представляют собой практические решения для мобильности выполнения различных боевых задач, в том числе в зоне проведения спецоперации», – отметили в холдинге.
20 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в ведомстве появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Создаваемый центр будет представлять собой объединение ряда предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые заняты разработкой и производством перспективного вооружения.
16 марта Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск, заслушав в ее штабе доклады командующих по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации. По оценке начальника штаба Алексея Кима, применение ВС РФ высокоточных средств поражения и ударных беспилотников привело к существенным потерям украинской стороны в технике и живой силе. 30 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае. Одному из заводов он поручил ускорить строительство новых производственных площадей. 19 апреля министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, он призвал поставить дополнительные системы защиты для танков в зону спецоперации.
1 апреля Кремль опубликовал перечень поручений президента РФ Владимира Путина. Глава государства потребовал обеспечить оснащение средствами защиты, включая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автомобилей скорой помощи, которые работают рядом с линией боевого соприкосновения.