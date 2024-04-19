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Economist сообщил о разработке Украиной дрона дальностью до 3000 км

Ведомости

Украина разработала беспилотник дальностью до 3000 км, который способен пролететь до Сибири. Об этом сообщается в репортаже журнала The Economist с Украины.

Издание отмечает, что Киев инвестировал «сотни миллионов долларов» в производство беспилотников большой дальности. Сейчас такие дроны собирают шесть предприятий на Украине.

В начале апреля министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в интервью Welt сообщил, что у ВСУ появились беспилотники дальностью полета более 1000 км. По его словам, большая часть дронов может пролететь от 700 до 1000 км. Он отметил, что производство таких беспилотников увеличилось в 10 раз относительно 2023 г. Министр также анонсировал к концу 2024 г. появление в зоне боевых действий дронов с искусственным интеллектом.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину и генштабу проработать вопрос о создании отдельного рода войск – беспилотных систем. Ранее он поставил задачу произвести в 2024 г. 1 млн дронов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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