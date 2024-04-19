Economist сообщил о разработке Украиной дрона дальностью до 3000 км
Украина разработала беспилотник дальностью до 3000 км, который способен пролететь до Сибири. Об этом сообщается в репортаже журнала The Economist с Украины.
Издание отмечает, что Киев инвестировал «сотни миллионов долларов» в производство беспилотников большой дальности. Сейчас такие дроны собирают шесть предприятий на Украине.
В начале апреля министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в интервью Welt сообщил, что у ВСУ появились беспилотники дальностью полета более 1000 км. По его словам, большая часть дронов может пролететь от 700 до 1000 км. Он отметил, что производство таких беспилотников увеличилось в 10 раз относительно 2023 г. Министр также анонсировал к концу 2024 г. появление в зоне боевых действий дронов с искусственным интеллектом.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину и генштабу проработать вопрос о создании отдельного рода войск – беспилотных систем. Ранее он поставил задачу произвести в 2024 г. 1 млн дронов.