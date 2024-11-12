Россия поставила Индии 3,4 млн тонн удобрений за девять месяцев 2024 года

«На сегодня уже поставлено порядка 3,4 млн т всех видов удобрений за девять месяцев. Для сравнения: в 2022 г. мы поставили порядка 3,6 млн т за весь год, и это уже был рекорд – больше, чем в 2021 г. в три раза», – подчеркнул Гурьев (цитата по ТАСС).