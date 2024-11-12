Россия поставила Индии 3,4 млн тонн удобрений за девять месяцев 2024 года
В январе – октябре этого года Россия поставила Индии 3,4 млн т удобрений и довела долю на индийском рынке до 28%. Об этом сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
«На сегодня уже поставлено порядка 3,4 млн т всех видов удобрений за девять месяцев. Для сравнения: в 2022 г. мы поставили порядка 3,6 млн т за весь год, и это уже был рекорд – больше, чем в 2021 г. в три раза», – подчеркнул Гурьев (цитата по ТАСС).
По его словам, Россия занимает порядка 25% от импортируемых в Индию минеральных удобрений и продолжит наращивать поставки. Для российских производителей Индия является одним из главных потребителей удобрений, за последние 10 лет отечественные компании увеличили поставки в Индию в шесть раз.
По данным минпромторга Индии, поставки российских удобрений в Индию по итогам 2023 г. выросли в 1,5 раза в сравнении с 2022 г., составив 5,4 млн т. В Минпромторге России подтвердили рост поставок в Индию, но не уточнили цифр, писали «Ведомости». Представитель ведомства указал, что поставки из РФ в Индию в прошлом году росли преимущественно за счет увеличения отгрузок азотных удобрений.
Доля России в общем объеме импорта удобрений в Индию в 2023 г. выросла до 23,3% по сравнению с 15% годом ранее.