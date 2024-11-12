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Россия поставила Индии 3,4 млн тонн удобрений за девять месяцев 2024 года

Ведомости

В январе – октябре этого года Россия поставила Индии 3,4 млн т удобрений и довела долю на индийском рынке до 28%. Об этом сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

«На сегодня уже поставлено порядка 3,4 млн т всех видов удобрений за девять месяцев. Для сравнения: в 2022 г. мы поставили порядка 3,6 млн т за весь год, и это уже был рекорд – больше, чем в 2021 г. в три раза», – подчеркнул Гурьев (цитата по ТАСС).

По его словам, Россия занимает порядка 25% от импортируемых в Индию минеральных удобрений и продолжит наращивать поставки. Для российских производителей Индия является одним из главных потребителей удобрений, за последние 10 лет отечественные компании увеличили поставки в Индию в шесть раз.

По данным минпромторга Индии, поставки российских удобрений в Индию по итогам 2023 г. выросли в 1,5 раза в сравнении с 2022 г., составив 5,4 млн т. В Минпромторге России подтвердили рост поставок в Индию, но не уточнили цифр, писали «Ведомости». Представитель ведомства указал, что поставки из РФ в Индию в прошлом году росли преимущественно за счет увеличения отгрузок азотных удобрений.

Доля России в общем объеме импорта удобрений в Индию в 2023 г. выросла до 23,3% по сравнению с 15% годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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