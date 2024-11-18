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РБК: Минфин предложил повысить налог на прибыль для «Транснефти» до 40%

Ведомости

Минфин предложил до 40% увеличить ставку налога на прибыль для ПАО «Транснефть» и установить обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals. О внесенных в правительство РФ изменениях в налогообложение нефтегазовой отрасли пишет РБК со ссылкой на материалы министерства.

Среди инициатив Минфина также указаны обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки. Предложения оформят в виде поправок к правительственному законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, который депутаты Госдумы приняли в первом чтении 12 ноября. На данный момент в документе есть лишь уточнения, касающиеся налогообложения табака.

На сегодняшний день для расчета налога на прибыль «Транснефти» используется общеустановленная ставка 20%. С 1 января 2025 г. она должна увеличиться до 25%, как и для всех остальных российских предприятий, что зафиксировано в федеральном законодательстве, принятом в 2024 г. Однако предложенные изменения подразумевают, что для «Транснефти» будет введена «ставка налога на прибыль организаций в размере 40%». По данным РБК, в компании не стали комментировать ситуацию.

18 октября «Ведомости» со ссылкой на финансовый отчет компании по РСБУ писали, что чистая прибыль ПАО «Транснефть» за девять месяцев составила 97 млрд руб., что на 49,11% меньше год к году. В компании отмечали, что в первую очередь снижение показателя связано с изменением на 133,2 млрд руб. переоценки по рыночной стоимости находящихся на балансе «Транснефти» акций ПАО «НМТП», сложившейся из отрицательной переоценки за девять месяцев 2024 г. в размере 31,8 млрд руб. и положительной переоценки в сумме 101,4 млрд руб. за аналогичный период 2023 г.

Насчет обновленного расчета налоговой котировки нефти Urals РБК отмечает, что закрытие европейских рынков для российской нефти привело к смене курса экспортных поставок добываемой в РФ нефти с Европы на восточные регионы. «В связи с этим для более объективного использования ее цены в целях налогообложения предлагается определять цену нефти марки Urals исходя из цены на российскую нефть в западных и восточных портах Российской Федерации», – говорится в материалах Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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