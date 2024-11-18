РБК: Минфин предложил повысить налог на прибыль для «Транснефти» до 40%
Среди инициатив Минфина также указаны обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки. Предложения оформят в виде поправок к правительственному законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, который депутаты Госдумы приняли в первом чтении 12 ноября. На данный момент в документе есть лишь уточнения, касающиеся налогообложения табака.
На сегодняшний день для расчета налога на прибыль «Транснефти» используется общеустановленная ставка 20%. С 1 января 2025 г. она должна увеличиться до 25%, как и для всех остальных российских предприятий, что зафиксировано в федеральном законодательстве, принятом в 2024 г. Однако предложенные изменения подразумевают, что для «Транснефти» будет введена «ставка налога на прибыль организаций в размере 40%». По данным РБК, в компании не стали комментировать ситуацию.
18 октября «Ведомости» со ссылкой на финансовый отчет компании по РСБУ писали, что чистая прибыль ПАО «Транснефть» за девять месяцев составила 97 млрд руб., что на 49,11% меньше год к году. В компании отмечали, что в первую очередь снижение показателя связано с изменением на 133,2 млрд руб. переоценки по рыночной стоимости находящихся на балансе «Транснефти» акций ПАО «НМТП», сложившейся из отрицательной переоценки за девять месяцев 2024 г. в размере 31,8 млрд руб. и положительной переоценки в сумме 101,4 млрд руб. за аналогичный период 2023 г.
Насчет обновленного расчета налоговой котировки нефти Urals РБК отмечает, что закрытие европейских рынков для российской нефти привело к смене курса экспортных поставок добываемой в РФ нефти с Европы на восточные регионы. «В связи с этим для более объективного использования ее цены в целях налогообложения предлагается определять цену нефти марки Urals исходя из цены на российскую нефть в западных и восточных портах Российской Федерации», – говорится в материалах Минфина.