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Apple оценивает перспективы выпуска собственных телевизоров

Ведомости

Apple вернулся к идее выпуска собственных телевизоров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Сейчас Apple разрабатывает центр управления умным домом, который будет конкурировать с Amazon Echo Hub и Google Nest Hub. Идея состоит в том, чтобы создать плацдарм в доме с помощью устройства, которое может использовать преимущества экосистемы HomeKit от Apple и новой операционной системы под названием homeOS. Оно также будет использовать возможности Apple Intelligence и обновленного цифрового помощника Siri, который сможет эффективнее управлять программным обеспечением с помощью новой функции App Intents. На устройстве будут работать основные приложения Apple – Safari, «Заметки» и «Календарь», – но интерфейс будет сосредоточен на настраиваемом главном экране с виджетами, как в iOS, и элементами управления умным домом.

5 ноября Bloomberg писал, что Apple изучает возможность выхода на рынок «умных» очков и проводит внутреннее исследование продуктов, представленных на рынке. В ближайшее время планируется провести дополнительные фокус-группы. Исследованиями руководит команда Apple по качеству продуктовых систем, входящая в состав подразделения по разработке аппаратного обеспечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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