Apple оценивает перспективы выпуска собственных телевизоров
Apple вернулся к идее выпуска собственных телевизоров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
Сейчас Apple разрабатывает центр управления умным домом, который будет конкурировать с Amazon Echo Hub и Google Nest Hub. Идея состоит в том, чтобы создать плацдарм в доме с помощью устройства, которое может использовать преимущества экосистемы HomeKit от Apple и новой операционной системы под названием homeOS. Оно также будет использовать возможности Apple Intelligence и обновленного цифрового помощника Siri, который сможет эффективнее управлять программным обеспечением с помощью новой функции App Intents. На устройстве будут работать основные приложения Apple – Safari, «Заметки» и «Календарь», – но интерфейс будет сосредоточен на настраиваемом главном экране с виджетами, как в iOS, и элементами управления умным домом.
5 ноября Bloomberg писал, что Apple изучает возможность выхода на рынок «умных» очков и проводит внутреннее исследование продуктов, представленных на рынке. В ближайшее время планируется провести дополнительные фокус-группы. Исследованиями руководит команда Apple по качеству продуктовых систем, входящая в состав подразделения по разработке аппаратного обеспечения.