Apple оценивает перспективы выпуска собственных телевизоров

Сейчас Apple разрабатывает центр управления умным домом, который будет конкурировать с Amazon Echo Hub и Google Nest Hub. Идея состоит в том, чтобы создать плацдарм в доме с помощью устройства, которое может использовать преимущества экосистемы HomeKit от Apple и новой операционной системы под названием homeOS. Оно также будет использовать возможности Apple Intelligence и обновленного цифрового помощника Siri, который сможет эффективнее управлять программным обеспечением с помощью новой функции App Intents. На устройстве будут работать основные приложения Apple – Safari, «Заметки» и «Календарь», – но интерфейс будет сосредоточен на настраиваемом главном экране с виджетами, как в iOS, и элементами управления умным домом.