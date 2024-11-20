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Шесть предприятий «Эфко» пострадали из-за атак беспилотников

Ведомости

В результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территориям Алексеевки в Белгородской области и Каменки в Воронежской области пострадали шесть предприятий ГК «Эфко». Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполнительный директор компании Сергей Иванов.

«В результате вчерашней атаки БПЛА пострадали шесть наших предприятий (в Алексеевке и Каменке). Ведется оценка ущерба, часть заводов временно не работает. Делаем все возможное, чтобы выполнить обязательства по поставкам перед партнерами», – говорится в сообщении.

По словам Иванова, жертв и пострадавших из-за атак беспилотников нет.

19 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Каменском районе более пяти БПЛА атаковали промышленное предприятие, выпускающее «исключительно гражданскую продукцию». Пожарные ликвидировали возникшее возгорание. С предприятия был эвакуирован персонал. Вечером того же дня глава Белгородской области Вячеслав Гладков также написал в своем Telegram-канале, что в Алексеевке в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения.

ГК «Эфко» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Компания специализируется на переработке масличных культур, производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонезов, кетчупов, молочных йогуртов, растительного мяса, мыловаренной продукции. В портфеле брендов – «Слобода», Altero, Hi! и др. В Алексеевке находится крупнейший производственный комплекс компании и штаб-квартира совета директоров. В Каменке расположено одно из старейших российских предприятий масложировой отрасли – завод «Евдаково». С 2019 г. он работает в составе ГК «Эфко».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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