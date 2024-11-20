Шесть предприятий «Эфко» пострадали из-за атак беспилотников
В результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территориям Алексеевки в Белгородской области и Каменки в Воронежской области пострадали шесть предприятий ГК «Эфко». Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполнительный директор компании Сергей Иванов.
«В результате вчерашней атаки БПЛА пострадали шесть наших предприятий (в Алексеевке и Каменке). Ведется оценка ущерба, часть заводов временно не работает. Делаем все возможное, чтобы выполнить обязательства по поставкам перед партнерами», – говорится в сообщении.
По словам Иванова, жертв и пострадавших из-за атак беспилотников нет.
19 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Каменском районе более пяти БПЛА атаковали промышленное предприятие, выпускающее «исключительно гражданскую продукцию». Пожарные ликвидировали возникшее возгорание. С предприятия был эвакуирован персонал. Вечером того же дня глава Белгородской области Вячеслав Гладков также написал в своем Telegram-канале, что в Алексеевке в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения.
ГК «Эфко» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Компания специализируется на переработке масличных культур, производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонезов, кетчупов, молочных йогуртов, растительного мяса, мыловаренной продукции. В портфеле брендов – «Слобода», Altero, Hi! и др. В Алексеевке находится крупнейший производственный комплекс компании и штаб-квартира совета директоров. В Каменке расположено одно из старейших российских предприятий масложировой отрасли – завод «Евдаково». С 2019 г. он работает в составе ГК «Эфко».