Шесть предприятий «Эфко» пострадали из-за атак беспилотников

19 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Каменском районе более пяти БПЛА атаковали промышленное предприятие, выпускающее «исключительно гражданскую продукцию». Пожарные ликвидировали возникшее возгорание. С предприятия был эвакуирован персонал. Вечером того же дня глава Белгородской области Вячеслав Гладков также написал в своем Telegram-канале, что в Алексеевке в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения.