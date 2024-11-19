Что известно о ситуации в Курской области на 19 ноября

Что известно о ситуации в Курской области на 19 ноябряЗа сутки ВСУ потеряли до 320 военных, два танка, Leopard, Bradley, 10 автомобилей
В Курской области продолжается противостояние Вооруженных сил (ВС) России и украинской армии, которая вторглась в регион 6 августа. ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 320 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.
Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в регионе на 19 ноября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка.
В Сумской области Украины оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия ВС РФ поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка.
По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли до 320 военных, два танка, один из них немецкий Leopard 2, американскую боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станцию радиоэлектронной борьбы.
Минобороны также опубликовало видео, в котором расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» поражают бронированную и автомобильную технику, а также живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области.
МЧС России показало, как пиротехники ведомства обезвредили боевую часть ракеты «Нептун», обнаруженной при обследовании Курской области. Привокорабельная ракета была запущена ВСУ. Всего с августа пиротехники МЧС России совершили более 170 выездов, обезвредили почти 1400 боеприпасов.
СКР возбудил уголовное дело п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ в отношении военнослужащих ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области. 18 ноября ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством, в селе Скородное Большесолдатского района атаковали гражданский автомобиль, в котором находился мирный житель. Мужчина погиб.
О чем сказали на Западе
Пентагон не может независимо подтвердить якобы участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. При этом, по оценкам Пентагона, в Курскую область якобы въехали 11 000 северокорейцев. Предполагаемое присутствие контингента КНДР могло стать причиной того, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, сообщала The New York Times.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно отслеживают ситуацию на фоне публикаций о планах использования ракет ATACMS в Курской области.
Тема Курской области также обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Бессмысленная авантюра ВСУ в Курской области стала фатальной ошибкой и лишь ускорила неминуемое поражение Украины на поле боя, заявил постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя.
Обстановка в Курской области
Губернатор Алексей Смирнов рассказал, что посетил пункт временного размещения на базе Бесединской общеобразовательной школы. Там проживают переселенцы из Глушковского, Кореневского и Рыльского районов. По его словам, практически все переселенцы высказали желание остаться в Курской области и как можно скорее вернуться к себе домой.