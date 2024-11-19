Что известно о ситуации в Курской области на 19 ноября

Губернатор Алексей Смирнов рассказал, что посетил пункт временного размещения на базе Бесединской общеобразовательной школы. Там проживают переселенцы из Глушковского, Кореневского и Рыльского районов. По его словам, практически все переселенцы высказали желание остаться в Курской области и как можно скорее вернуться к себе домой.