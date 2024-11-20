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Казахстанский Kaspi приобрел ведущий турецкий маркетплейс Hepsiburada

Ведомости

Kaspi.kz купил около 65% акций Hepsiburada. Это один из крупнейших турецких маркетплейсов, сумма сделки оценивается в $1,13 млрд. Турецкая антимонопольная служба одобрила продажу, передает издание Turkey Today.

Сделка подразумевает передачу контрольного пакета акций и единоличного контроля над компанией Hepsiburada, ранее принадлежавшей Ханзаде Васфие Догану Бойнеру. Договор будет подписан в I квартале следующего года. Kaspi.kz выплатит $600 млн авансом, а оставшиеся $526,9 млн будут отправлены в течение шести месяцев после закрытия сделки.

«Мы очень рады сотрудничеству с Hepsiburada, одной из ведущих компаний электронной коммерции в Турции. Расширение нашего целевого рынка до 100 млн человек – важное событие для Kaspi.kz», – заявил глава и сооснователь корпорации Михаил Ломтадзе.

Hepsiburada была основана в 2000 г. В род деятельности предприятия входят клиентский сервис, технологии, логистика, а также широкий ассортимент товаров в разных категориях. В предыдущем году сервисами Hepsiburada воспользовалось около 12 млн покупателей и 101 000 магазинов-партнеров. Общая стоимость товаров, проданных через платформу, составила около $4 млрд в 2023 г.

24 октября «Ведомости» писали о продаже бизнеса в России французской сети гипермаркетов «Ашан». В число потенциальных покупателей входит Алексей Мордашов, чья холдинговая компания «Севергрупп» является крупнейшим акционером сети «Лента». Группа контролирует 77,9% ритейлера через МКПАО «Лента».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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