Казахстанский Kaspi приобрел ведущий турецкий маркетплейс Hepsiburada
Kaspi.kz купил около 65% акций Hepsiburada. Это один из крупнейших турецких маркетплейсов, сумма сделки оценивается в $1,13 млрд. Турецкая антимонопольная служба одобрила продажу, передает издание Turkey Today.
Сделка подразумевает передачу контрольного пакета акций и единоличного контроля над компанией Hepsiburada, ранее принадлежавшей Ханзаде Васфие Догану Бойнеру. Договор будет подписан в I квартале следующего года. Kaspi.kz выплатит $600 млн авансом, а оставшиеся $526,9 млн будут отправлены в течение шести месяцев после закрытия сделки.
«Мы очень рады сотрудничеству с Hepsiburada, одной из ведущих компаний электронной коммерции в Турции. Расширение нашего целевого рынка до 100 млн человек – важное событие для Kaspi.kz», – заявил глава и сооснователь корпорации Михаил Ломтадзе.
Hepsiburada была основана в 2000 г. В род деятельности предприятия входят клиентский сервис, технологии, логистика, а также широкий ассортимент товаров в разных категориях. В предыдущем году сервисами Hepsiburada воспользовалось около 12 млн покупателей и 101 000 магазинов-партнеров. Общая стоимость товаров, проданных через платформу, составила около $4 млрд в 2023 г.