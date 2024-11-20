Казахстанский Kaspi приобрел ведущий турецкий маркетплейс Hepsiburada

Hepsiburada была основана в 2000 г. В род деятельности предприятия входят клиентский сервис, технологии, логистика, а также широкий ассортимент товаров в разных категориях. В предыдущем году сервисами Hepsiburada воспользовалось около 12 млн покупателей и 101 000 магазинов-партнеров. Общая стоимость товаров, проданных через платформу, составила около $4 млрд в 2023 г.