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Трамп предложил назначить министром финансов инвестора из фонда Сороса

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить министром финансов в новом правительстве инвестора, основателя группы Key Square Скотта Бессента. Об этом политик заявил в своей соцсети Truth Social.

Бессент был донором избирательной кампании Трампа и его экономическим советником, напоминает Reuters.

«Скотт пользуется широким уважением как один из ведущих в мире международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов», – написал Трамп в Truth Social.

Трамп назвал инвестора «одним из самых блестящих людей на Уолл-стрит», но впервые обнародованные детали деятельности фонда, как пишет Reuters, показывают «неоднозначную историю» за десятилетие с момента запуска его компании.

Бессент основал хедж-фонд Key Square Group в конце 2015 г. Фирма быстро привлекла $4,5 млрд, в том числе $2 млрд компания получила от инвестора Джорджа Сороса, которому Бессент помог заработать миллиарды долларов во время его работы в Soros Fund Management, напоминает агентство. Источник Reuters сообщил, что Сорос забрал большую часть своего капитала в 2018 г. в соответствии с соглашением с Бессентом. В Key Square также больше нет средств Future Fund из Австралии, Morgan Stanley Alternative Investment Partners и пенсионных фондов полиции и пожарной службы Нью-Йорка. По словам одного из собеседников Reuters, несколько лет назад они вывели свои деньги из Key Square, так как доходность была «слишком непоследовательной».

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала на этой неделе, что Трамп думает о назначении Бессента на должность главы Национального экономического совета Белого дома. На пост министра финансов политик при этом рассматривает кандидатуру бывшего инвестбанкира Кевина Уорша, писала газета. По сведениям WSJ, избранный президент намерен выдвинуть Уорша на должность главы минфина, а после окончания срока полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла в 2026 г. предложить перевести Уорша на его пост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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