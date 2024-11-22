Дональд Трамп выдвинул женщину на должность генпрокурора США

Дело в том, что тогда на ее имя поступило не менее 22 жалоб на Университет Трампа (Trump University), который обвиняли в мошенничестве. Как сообщали тогда флоридские газеты Orlando Sentinel и Tampa Bay Times, через четыре дня после заявления представителя Бонди о намерении рассмотреть дело комитет, отвечающий за ее переизбрание в качестве генпрокурора штата, получил пожертвование от фонда Трампа The Donald J. Trump Foundation (действовал в 1988-2018 гг.). После этого она отказалась участвовать в деле. По информации CNN, флоридская спецкомиссия по этике заявила об отсутствии состава преступления в тогдашнем решении Бонди.