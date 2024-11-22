Дональд Трамп выдвинул женщину на должность генпрокурора США

Дональд Трамп выдвинул женщину на должность генпрокурора СШАОна займется чисткой американского минюста
Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего генпрокурора Флориды Пэм Бонди (2011-2019 гг.) новым кандидатом на должность генпрокурора США. Бонди заменит отказавшегося от поста бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца.
«Слишком долго предвзятый минюст использовался против меня и других республиканцев. Этому пришел конец. Пэм переориентирует минюст на его непосредственные задачи: борьбу с преступностью и восстановление безопасности в Америке. Знаю Пэм много лет, она умная и жесткая, она сторонница подхода “Америка превыше всего”, которая отлично справится на посту генпрокурора», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social 22 ноября.
Всего в истории США пост генпрокурора занимали три женщины. Последней была демократка Сэлли Йейтс. Она исполняла обязанности генпрокурора с 20 по 30 января 2017 г.
Бонди. Пэм Бонди
По данным собеседника телеканала CNN, имя Бонди фигурировало в списке потенциальных претендентов на должность генпрокурора еще до того, как Трамп выдвинул Гетца. Подчеркивается, что за некоторое время до официального объявления она встретилась с Трампом в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго.
Выбор Бонди, в отличие от Гетца, был встречен одобрением сенаторов-республиканцев, которые и будут утверждать ее назначение. «Это великолепное решение», – сказал сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл, который рассматривался СМИ в качестве одного из главных голосов против назначения Гетца. Одобрила кандидатуру Бонди и сенатор от Аляски Лиза Мурковски. После президентских выборов 2020 г. у обоих сенаторов испортились отношения с Трампом. Тот, например, официально поддерживал соперника Мурковски на праймериз в 2022 г.
Фигура Бонди в целом воспринимается позитивно многими республиканцами. Из наиболее знаковых представителей партии пока свою позицию не выразил только будущий лидер партии в верхней палате конгресса сенатор от Южной Дакоты Джон Тун. Но учитывая, что он является не только фактическим, но и политическим преемником Макконнелла, нет оснований полагать, что он не поддержит кандидатуру Бонди. Источник CNN в окружении Трампа назвал ее шансы на утверждение «более существенными», чем у Гетца, замешанного в нескольких скандалах, включая половые связи с несовершеннолетней и торговлю людьми.
При этом Гетц никогда не работал в минюсте и его структурах как на федеральном, так и на местном уровнях. А Бонди была генпрокурором Флориды с 2011 по 2019 г., а до этого – окружным прокурором от того же штата.
Процедура утверждения на должность
По американскому законодательству большинство трамповских назначенцев должны быть утверждены сенатом. Процесс состоит из нескольких этапов: слушания в профильных комитетах (вопросом о назначении генпрокурора заведует комитет по делам судопроизводства), вынесение этим органом итоговой рекомендации (положительной или негативной), слушания в сенате (сенаторы от обеих партий опрашивают претендента на должность), дебаты (длятся до тех пор, пока большинство не выступит за вынесение вопроса на голосование) и само голосование. Для успешного утверждения кандидат должен получить хотя бы обычное большинство голосов – 51 из 100.
Рассматривать номинантов Трампа будет сенат нового созыва (соберется 3 января 2025 г.), в котором у республиканцев будет 53 места (плюс один голос вице-президента, который может его использовать в случае ничьей). Соответственно, республиканцы будут иметь большинство мест в профильных комитетах. Таким образом, по сути у демократов мало возможностей помешать утверждению Бонди, особенно если ее кандидатуру поддержат все республиканцы.
Единственное, что могут сделать демократы, – затянуть процесс обсуждения. Согласно сенатским правилам, время, место и детали итогового обсуждения должны быть согласованы сенаторами единогласно. Если даже один из них несогласен, то процесс рассмотрения приостанавливается. Но такого в современной истории США еще не было.
Что может помешать Бонди
При критике Бонди демократы активно упоминают ее многолетнее знакомство и сотрудничество с Трампом. Она консультировала администрацию Белого дома на первом сроке Трампа (2017-2021 гг.) по юридическим вопросам, в частности во время первой процедуры импичмента (2019-2020 гг.). Также демократы припоминают ей получение от Трампа денежных пожертвований на общую сумму $25 000 в 2013 г.
Дело в том, что тогда на ее имя поступило не менее 22 жалоб на Университет Трампа (Trump University), который обвиняли в мошенничестве. Как сообщали тогда флоридские газеты Orlando Sentinel и Tampa Bay Times, через четыре дня после заявления представителя Бонди о намерении рассмотреть дело комитет, отвечающий за ее переизбрание в качестве генпрокурора штата, получил пожертвование от фонда Трампа The Donald J. Trump Foundation (действовал в 1988-2018 гг.). После этого она отказалась участвовать в деле. По информации CNN, флоридская спецкомиссия по этике заявила об отсутствии состава преступления в тогдашнем решении Бонди.
Каковы планы Трампа на будущего генпрокурора
Трамп использует Бонди для борьбы с бюрократическими институтами минюста, который, по его мнению, недостаточно лоялен, сказал ведущий сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Эксперт объяснил, что избранный президент осознает наличие значительных ограничений его полномочий во внутренней политике, но в силу того, что он не сможет изменить ситуацию путем законотворчества, он предпочитает привлекать на ключевые должности людей, лояльных ему лично. Кроме того, Трамп хочет как можно быстрее закрыть уголовные дела, фигурантом которых он является.
На сегодняшний день против Трампа возбуждено два уголовных дела на федеральном уровне. Одно связано с попыткой удержания власти в 2020 г., другое – с незаконным хранением секретных документов. Президент США может объявлять помилование только по федеральным обвинениям. Но так как неясно, может ли Трамп помиловать сам себя (в конституции об этом не говорится), генпрокурор будет основным инструментом приостановки или прекращения этих уголовных дел.
Также есть два уголовных дела на уровне штатов. Согласно журналу Time, на этом уровне стратегия юристов Трампа будет заключаться в затягивании судебных процессов и использовании июльского решения Верховного суда США о президентском иммунитете. Но, как отмечает издание, Трамп не сможет использовать ту же тактику в административных делах, фигурантом которых он является. Например, в декабре 2019 г. (он еще был президентом) Трампу пришлось выплатить штраф в $2 млн по делу о мошенничестве его благотворительного фонда.
С тезисом о чистке минюста согласен и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Но эксперт добавил и другое направление, на котором генпрокурор может быть полезен Трампу, – реализация жесткой миграционной политики. Минюст поставит в приоритет борьбу с нелегалами и ужесточит политику их отслеживания на территории страны, «Больше денег из бюджета ведомства будет уходить на эти нужды», – резюмировал Васильев.