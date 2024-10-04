Дональду Трампу хотят ограничить иммунитет

Кроме того, в документе приведены свидетельства нескольких бывших сотрудников администрации Трампа. Как пишет газета The New York Times, они, в частности, помогут показать, что решения (или их часть), принятые Трампом после проигрыша выборов в ноябре 2020 г., принимались им не в рамках своих официальных полномочий как президента, а в частном порядке. Согласно одному из примеров, неназванный сотрудник Белого дома услышал, как экс-президент якобы сказал: «Не важно, выиграл ты выборы или проиграл. Нужно бороться до конца».