Дональду Трампу хотят ограничить иммунитет

Дональду Трампу хотят ограничить иммунитетСуд по делу об избирательной кампании 2020 года может состояться после ноябрьских выборов
На экс-президента США и республиканского кандидата на ноябрьских выборах Дональда Трампа не распространяется иммунитет по делу о выборах 2020 г. Об этом говорится в ходатайстве спецпрокурора Джека Смита, опубликованном судьей Федерального окружного суда в Вашингтоне Таней Чаткен в ночь на 3 октября. На основании этого доклада она будет решать, можно ли возобновить дело в отношении бывшего президента и предать его суду.
«Они не должны были публиковать эту информацию», – сказал Трамп в эфире консервативного телеканала NewNation. По его мнению, это является политическим шагом, направленным на снижение его шансов на выборах.
В 165-страничном докладе Смит пытается объяснить, почему принятое Верховным судом США 1 июля решение об иммунитете не распространяется на Трампа. «Хотя обвиняемый был президентом на момент заговора, в котором ему вменяется участие, его план был исключительно личной инициативой», – написал Смит. Он объясняет каждое обвинение как отдельный повод для расследования.
Кроме того, в документе приведены свидетельства нескольких бывших сотрудников администрации Трампа. Как пишет газета The New York Times, они, в частности, помогут показать, что решения (или их часть), принятые Трампом после проигрыша выборов в ноябре 2020 г., принимались им не в рамках своих официальных полномочий как президента, а в частном порядке. Согласно одному из примеров, неназванный сотрудник Белого дома услышал, как экс-президент якобы сказал: «Не важно, выиграл ты выборы или проиграл. Нужно бороться до конца».
В качестве примера частного характера действий Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 г. его сторонниками Смит приводит опубликованный им в тот же день пост, в котором он раскритиковал действия на тот момент вице-президента США Майка Пенса. «Майк Пенс не отважился сделать то, что было необходимо для защиты нашей страны и нашей конституции. США требуют правды», – написал Трамп (он хотел, чтобы Пенс не сертифицировал результаты президентских выборов, позже этот твит был удален).
«Ответчик знал, что его советники пытались убедить его сделать как президента: опубликовать сообщение для стабилизации ситуации в Капитолии. Вместо этого ответчик отказался несколько раз», – сказано в докладе. Смит подчеркивает, что именно после просьб советников Трамп делает публикацию, в которой заявляет, что Пенс «всех подвел». Объясняется, что это сообщение не было направлено на восстановление общественного порядка. «Это было сообщение озлобленного кандидата, знавшего, что он потеряет власть», – говорится в документе.
1 июля Верховный суд США не предоставил Трампу абсолютного иммунитета от уголовного преследования. В решении, опубликованном на сайте инстанции 1 июля, говорится, что глава государства обладает иммунитетом в части действий, совершенных в рамках конституционных полномочий, и предполагаемым иммунитетом по другим действиям во время президентства. А вот для действий, совершенных в неофициальном качестве, иммунитет не предусматривается. То есть если он действовал в частном порядке.
27 августа Смит перепредъявил обвинение Трампу с учетом решения Верховного суда. В новой версии отсутствует все, что было связано с общением между Трампом и генпрокурором Джеффри Кларком после выборов.
Действия Смита говорят о том, что демократы обеспокоены шансами Трампа на выборах, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По мнению эксперта, они хотят сделать из этого так называемый «октябрьский сюрприз» (неожиданное событие, которое может повлиять на исход выборов. – «Ведомости»). Американист подчеркнул, что на сегодняшний день эта новость вряд ли навредит Трампу.
Согласно агентству Reuters, судебное разбирательство если и будет, то состоится после президентских выборов. После публикации доклада Смита адвокаты Трампа могут направить в инстанцию свои возражения, которые также будут рассмотрены судьей.
Но юрист Аркадий Аграновский считает новый доклад Смита недостаточным обоснованием для развития дела в отношении Трампа. Он отметил, что исходя из доступной информации спецпрокурор не привел каких-то принципиально новых эпизодов, которые могли бы помочь четче определить характер действий Трампа в январе 2021 г. «Пока это выглядит как субъективная переоценка. Вряд ли остановит Трампа», – резюмировал эксперт.